Moncloa se sorprende de que en Galicia no hayan contado con Óscar Puente.

Algunos ministros hubieran querido involucrarse más en la campaña gallega pero no lo hicieron, aseguran ahora en privado, porque la federación regional socialista no reclamó su presencia.

Esta misma conclusión la comparten en el equipo más próximo a Pedro Sánchez, según ha podido escuchar El Chivato, entre los que sorprende por ejemplo que uno de los grandes valores y comunicadores del PSOE, Óscar Puente, no participase en ningún acto de campaña.

Aseguran que Sánchez está “encantado” con el tono bronco, en ocasiones macarra, de Puente. “Por eso lo eligió para responder a Feijóo en la investidura”, aseguran. “Y ahora le ha extrañado que Besteiro no lo haya reclamado para la campaña gallega”, añaden.

En Moncloa afirman que el presidente del Gobierno conoce desde hace tiempo el estilo y la forma de hacer política del ex alcalde de Valladolid. Pero Pedro Sánchez no está preocupado por sus formas. “Llevaba tiempo queriendo meter a Óscar en el Gobierno, desde que fue portavoz del partido, pero no lo ha conseguido hasta que ha perdido la alcaldía de Valladolid”, afirman.

Sin pisar Galicia, el ministro de Transportes reconoció en el Congreso en plena campaña electoral el mal estado de la A-6, que enlaza La Coruña con Madrid, pero anunció obras inminentes para su mejora y reivindicó las inversiones en infraestructuras ferroviarias, ensalzando que la llegada del AVE a Ourense se produjo con el Gobierno de Sánchez.

Hay que destacar que precisamente Óscar Puente ha pedido en las últimas horas “una reflexión profunda y de fondo” sobre lo sucedido, tras admitir que el resultado en Galicia ha estado “lejos de las expectativas y de lo que sería deseable”.