Ortuzar convenció a Pedro Sánchez con la ‘sokatira’

La tramitación de la Ley del Deporte en el Congreso de los Diputados ha dado esta semana un giro inesperado. El PNV ha conseguido arrancar a Pedro Sánchez un compromiso para que algunas selecciones vascas de deportes puedan participar oficialmente en competiciones internacionales, al margen de España.

Concretamente, el País Vasco tendrá su propia selección de pelota y surf, que podrá competir contra la española. Los socialistas y los nacionalistas vascos, con el beneplácito de Bildu, han acordado introducir este reconocimiento a través de una enmienda al citado texto legislativo, cuyo debate en la Cámara se celebra esta semana.

Se trata de una reivindicación histórica de los nacionalistas, que defienden desde hace años la importancia de que selecciones autonómicas de algunos deportes con “arraigo histórico y social”, tengan su propia representación internacional.

Según ha escuchado El Chivato a varios dirigentes del PNV, el asunto se desbloqueó durante una llamada entre el presidente del partido, Andoni Ortuzar, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez. Y revelan que hubo un argumento que resultó clave para que el jefe del Ejecutivo cediera a la pretensión de los nacionalistas vascos.

En la conversación, Sánchez destacó a Ortuzar que las federaciones vascas de cada modalidad deportiva solo pueden representar al deporte federado vasco en el ámbito internacional cuando se trate de competiciones internacionales no oficiales (“partidos amistosos”), o de competiciones internacionales oficiales en modalidades deportivas en las que no exista una federación española, o de eventos deportivos internacionales en los que no participen selecciones de otros Estados o países, y cuenten con la preceptiva autorización del Consejo Superior de Deportes.

Entonces, El Chivato ha podido escuchar que el presidente del PNV citó un precedente que convenció definitivamente a Sánchez. Le recordó que la selección vasca de ‘sokatira’ -deporte rural en el que dos equipos miden su fuerza tirando cada uno de un lado de una cuerda- ya puede competir desde 2014 en campeonatos oficiales internacionales después de que la Federación Vasca de Herri Kirolak (deportes rurales) fuera reconocida como miembro de pleno derecho de la Federación Internacional de Sokatira (TWIF).

La selección de Euskadi de esta modalidad compite desde entonces bajo el nombre de ‘Basque country’ en los campeonatos del mundo sobre tierra. Hasta ese momento, el combinado vasco de ‘sokatira’ lo hacía con la denominación ‘Spain’, aunque con símbolos y distintivos vascos en sus prendas.