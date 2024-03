Pere Aragonès logra no mencionar ni una sola vez a Puigdemont en hora y media.

Tras el rechazo de Junts a los presupuestos del Govern que Esquerra Republicana preside en minoría, y el consecuente adelanto electoral en Cataluña, la distancia entre ambos partidos no deja de agrandarse.

De cara a las elecciones del 12-M, los sondeos dan la victoria al PSC, y la mayoría coinciden en situar a Junts per Catalunya como segunda fuerza política, seguida de ERC.

Ante ese hipotético sorpasso, parece que la estrategia de ERC pasa por ignorar a su rival. Así procedió ayer el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en su intervención en un desayuno informativo organizado por Europa Press en Madrid.

Durante los 90 minutos que duró el evento, incluyendo el discurso y las preguntas posteriores, el jefe del Ejecutivo catalán no pronunció ni una sola vez el nombre de Carles Puigdemont. Ni una.

Antes de comenzar, Pere Aragonès saludó a los miembros de su partido y a otras figuras presentes, como es el caso de la ministra Pilar Alegría, convertida en la única representación del Gobierno, y de Mertxe Aizpurua y Jon Iñarritu, diputados de EH Bildu, que no asistieron a la sesión de control que se celebraba en el Congreso a la misma hora.

El presidente en funciones de la Generalitat de Catalunya se refirió a otros partidos, como es el caso del PSC, la CUP o Vox. No así Junts, a quienes no ha mencionado en su intervención inicial.

Sí lo ha hecho más adelante, al ser interpelado explícitamente acerca de su partido rival. Sin embargo, y pese a las también explícitas preguntas sobre Carles Puigdemont, Pere Aragonès consiguió zafarse y no pronunciar su nombre ni una sola vez.

Por ejemplo, acerca de la posibilidad de que Puigdemont regrese a España antes de las elecciones, replicó: “Pueden hacer campaña las personas que quieran”. Al ser preguntado de nuevo por quién elegiría como vicepresidente, si a Carles Puigdemont o a Salvador Illa, volvió a esquivar el nombre: “Elegiría a la mejor vicepresidenta, que es Laura Vilagrà”.