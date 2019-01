En el PP buscan culpables por la petición de afiliación a Vox

El PP cerró el pasado domingo su Convención nacional con un buen sabor de boca. El discurso de más de una hora de Pablo Casado, que no leyó ni un solo papel, supuso un colofón perfecto a un fin de semana que, sin embargo, empezó torcido por la intervención de Jaume Vives, el portavoz de Tabarnia.

El joven se dirigió el viernes al respetable siendo muy duro con el PP y pidiendo un trasvase a Vox: “He venido aquí a tocar los huevos y no os va a gustar lo que voy a decir... Me piden que os diga que os afiliéis a Vox y que los que no lo hagáis elijáis buenos compañeros de viaje. El daño hecho se no se va a solucionar en un año”.

Según le cuentan a El Chivato, el discurso de Vives no gustó, en absoluto, a la dirección nacional del PP. Pero también disgustó, y mucho, a algunos líderes regionales y locales, que no entendieron un llamamiento a apoyar a Vox a apenas cuatro meses de las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo.

Tanto es así que, tal y como reconocen dirigentes del partido, desde el pasado viernes “se buscan culpables” a una intervención que, en ningún caso, debía haberse producido en los términos en los que se hizo.

Algunos cargos del PP recuerdan que fue el secretario general, Teodoro García-Egea, quien diseñó el formato de la convención y contactó con los representantes de la sociedad civil invitados al cónclave.

El número dos del partido reivindicó, en sus declaraciones públicas antes de la convención, que la nueva dirección, a diferencia de sus predecesores, quería “escuchar” a la sociedad, y no que ésta escuchara a los dirigentes. Además, desde Génova se dio “total libertad” a los intervinientes para que expusieran lo que quisieran, sin “ningún tipo de indicación” por parte del partido.

Esa decisión, sin embargo, es del propio Casado y no de su secretario general. Pero altos cargos del partido no culpan a ninguno de los dos de la intervención de Joan Vives, sino a los compañeros del PP en Cataluña.

En opinión de estos altos cargos, debería haber sido Alejandro Fernández, presidente de los populares catalanes, el que advirtiera a Madrid de las intenciones del portavoz de Tabarnia: “Debería haber contactado con él, para conocer sus inquietudes y saber qué podía decir en la convención. La ejecutiva de Cataluña sigue muy parada y eso no puede ser”.