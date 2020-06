“Que el 12 de octubre salte otra vez el cabo primero Pozo”... pero estará en Líbano de misión

La investigación sobre el accidente del paracaidista que bajaba con la bandera de España en el desfile del pasado 12 de octubre apunta, como desveló ECD hace unos días, a que la causa de que el militar se quedara enganchado en una farola fue un golpe de viento inesperado.

El incidente llevó a la Brigada Paracaidista a analizar el salto a partir, por ejemplo, de los vídeos disponibles, con la intención de extraer lecciones para el futuro. La conclusión es que no cabe culpar al cabo primero Luis Fernando Pozo por no haber culminado con éxito ese salto, que tenía que haber concluido pisando delante de la tribuna del rey Felipe VI. Simplemente, no pudo evitar el accidente por ese cambio del viento.

El Chivato ha podido saber que la publicación de esta noticia ha provocado que veteranos de la Brigada Paracaidista apoyen aún más la idea de que el cabo primero Pozo repita en el desfile del 12 de octubre como el paracaidista que se lance desde un helicóptero en el cielo de Madrid con una bandera de España colgada del pie.

Ya desde el mismo día del incidente surgió un movimiento en las redes sociales, con recogida de firmas incluida, que pedía al Ministerio de Defensa que como gesto de reconocimiento a este militar se le asignara el mismo cometido de nuevo un año después.

Pero más allá de las campañas populares, algunos ‘paracas’ con años de experiencia, e incluso que hace años realizaron ese mismo salto con la bandera en otro 12-O, creen que se le debería dar la oportunidad al cabo primero Pozo para que se quitara “la espina” de este salto fallido.

Destacan que Luis Fernando Pozo es un paracaidista de primera, con una experiencia dilatada en la Bripac, numerosísimos saltos e intervenciones operativas. Meses antes del desfile de 12 de octubre de 2019 este cabo primero realizó un salto con la bandera de España dentro del Estadio Santiago Bernabéu, “que es aún más difícil que caer en el Paseo de la Castellana”.

Por ello lamentaron tanto que un salto tan especial, delante de las cámaras de televisión, del rey y de la cúpula militar, Pozo sufriera ese percance. Y utilizan un ejemplo para apoyar su petición: “Igual que un caballo, que si ha fallado en un salto, para que no se resabie, se le hace saltar de nuevo ese obstáculo”.

Sin embargo, una circunstancia va a impedir que al menos este año sea Luis Fernando Pozo quien tenga esa responsabilidad. Este cabo primero se marchó hace sólo unos días a Líbano. Su bandera de la Brigada Paracaidista releva a la Brigada de la Legión en la misión de la ONU en la frontera entre Israel y Líbano.

La misión es de seis meses, después de los cuales los cerca de 400 paracaidistas volverán a España. Pero para el 12 de octubre de este año Luis Fernando Pozo no podrá saltar en el desfile del 12 de octubre: estará a 3.500 kilómetros de Madrid.