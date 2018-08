El PSC le ‘roba’ una marca al PDeCAT

El cambio de nombre de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya provocó, hace unos meses, una situación un tanto llamativa, tal y como se contó en estas páginas. Como réplica de la marca “Junts per Catalunya” que Carles Puigdemont lanzó con éxito en las elecciones autonómicas catalanas de diciembre, agrupaciones locales del PDeCAT comenzaron a registrar marcas similares con un perfil muy local, como por ejemplo “Junts per Badalona”.

Era un primer paso para lanzar candidaturas con esos nombres a las elecciones municipales de mayo de 2019. Sin embargo, a la dirección del partido no le gustó esa estrategia: si en cada municipio se presentaba, formalmente, un partido distinto, el flujo de subvenciones públicas no sería canalizado por el PDeCAT como tal. De ahí que se pidiera poner fin a esa estrategia, con la idea de que la candidatura municipal fuera “Junts per Catalunya” en toda la comunidad.

Pues bien. El Chivato ha podido comprobar que en este proceso de registro de marcas con el nombre “Junts per...” al PDeCAT se le han adelantado en un municipio de la provincia de Barcelona. Se trata de Mollet del Vallès, donde se encuentra domiciliado desde hace unas semanas el partido “Junts per Mollet”.

Lo sorprendente del caso es que no ha sido el PDeCAT quien ha registrado este partido. Quien aparece como “presidente” en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior es Josep María Garzón i Llavina, que pertenece al PSC y ocupa el cargo de segundo teniente de alcalde en el ayuntamiento.

¿Por qué el PSC ha registrado esta marca, ahora tan vinculada a la antigua Convergència? Según le cuentan a El Chivato, su objetivo era evitar que los neo-convergentes tomaran esa denominación que en Mollet ya existe.

“Junts per Mollet” es el nombre que ostenta una asociación que funciona desde 1992, y que está vinculada a los socialistas de este municipio de 50.000 habitantes. Organiza actividades cívicas, celebra la Diada del 11 de septiembre...

“No queríamos que se utilizara esta marca para unas elecciones”, explican los promotores de este movimiento. Al haberse ya registrado en el Ministerio del Interior como partido, y no como mera asociación, el PDeCAT no podrá arrebatar ya el nombre si quisiera utilizarlo en las municipales de mayo de 2019.

Por contra, en Martorell sí que ha sido el PDeCAT quien ha registrado “Junts per Martorell” este mes de agosto. Ya tiene el control de ese nombre no sólo como partido- También aparece como marca comercial en el Registro de Patentes y Marcas. El responsable es Xavier Fonollosa, alcalde del municipio desde 2015.