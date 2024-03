Revuelo entre los funcionarios porque el calendario de Yolanda Díaz ignora la Fiesta Nacional

El mensaje ha circulado como la pólvora en grupos de WhatsApp de empleados de la Administración General del Estado. Bajo el título, “el Gobierno de Pedro Sánchez ha eliminado el 12 de octubre del calendario como festivo nacional”, el contenido se ha viralizado en Facebook, X y TikTok.

Según ha podido comprobar El Chivato, las publicaciones que comparten este mensaje incluyen una captura de pantalla de un documento del Boletín Oficial del Estado (BOE), en la que en el próximo mes de octubre no se especifica el día 12 como festivo nacional.

En un documento anexo figura un apartado titulado “Calendario de días inhábiles 2024”, donde se puede leer lo siguiente: “Octubre: Todos los sábados y domingos del mes”. Este anexo establece los días no laborales de los funcionarios de la Administración e indica que en el mes de octubre los únicos días en los que los empleados públicos no trabajarán serán los sábados y domingos.

Pero eso no significa que el 12 de octubre no vaya a ser festivo, porque este año la Fiesta Nacional cae… en sábado. El contenido difunde los días inhábiles del funcionariado de la Administración, no los festivos laborales.

Pese a ello, El Chivato ha podido constatar el revuelo que este bulo ha provocado entre los funcionarios, criticando que “el calendario de Yolanda Díaz, encargada de la publicación de la relación de días festivos desde el Ministerio de Trabajo, ignora la Fiesta Nacional”.

De hecho, el 27 de octubre de 2023 se publicó en el BOE la Resolución de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica esta relación para el año 2024.

El anexo de este documento refleja todos los festivos nacionales y autonómicos para este año. El 12 de octubre está catalogado como “Fiesta Nacional no sustituible” en todas las comunidades autónomas, lo que confirma que seguirá siendo un festivo laboral en todo el país, tal y como establece el artículo 1.1 del Real Decreto 3217/1981, de 27 de noviembre.

Por si esto fuera poco, hay que recordar que los funcionarios tendrán un día de fiesta más en 2024. Este año, pasan de seis a siete las jornadas por asuntos particulares, justamente para que puedan recuperar el festivo del 12 de octubre porque cae en sábado.