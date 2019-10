Simancas ataca a Errejón porque se juega el escaño

Una vez confirmada la candidatura de Íñigo Errejón a las elecciones generales, la estrategia del PSOE fue, en un primer momento, restarle importancia e, incluso, mirar ese movimiento con cierta distancia. Se habló de “una recomposición de los partidos a la izquierda del PSOE”, como lo definió Pedro Sánchez.

No obstante, con el paso de los días, dirigentes socialistas han decidido elevar el tono y pasar al ataque contra Más País. Es el caso de Adriana Lasta, que ha recordado que Errejón votó junto a Iglesias “no” a la investidura de Sánchez en 2016, y también de Rafael Simancas, secretario de Organización del PSOE en el Congreso.

Pero el número dos del Grupo Socialista en la Cámara Baja ha sido, de largo, el representante del PSOE más beligerante contra Más País, al asegurar, primero, que “juega en otra liga”, con respecto al PSOE y, después, afirmar que Íñigo Errejón no supone una “solución” al bloqueo político, sino que es “parte del problema”.

Este discurso, bastante contundente, ha sorprendido a unos pocos en la bancada del PSOE en el Congreso, pero no a los compañeros de Simancas en Madrid, que conocen los motivos de estas duras palabras.

Según explican a El Chivato dirigentes de la federación madrileña del PSOE, la irrupción de Más País preocupa especialmente a la ejecutiva regional y a los integrantes de la lista del partido a las generales por Madrid, encabezada por Pedro Sánchez.

Recuerdan que, en las generales de abril, Rafael Simancas iba en el séptimo lugar de la candidatura, y que Ferraz no ha querido introducir cambios. Entonces, se lograron once escaños en Madrid, pero ahora el panorama no es tan alentador.

Varias encuestas, tanto internas como externas, vaticinan que Errejón obtendrá cuatro escaños en Madrid y, aunque “puede quitárnoslos tanto a nosotros como a Podemos”, Simancas “no las tiene todas consigo”.

Por primera vez, añaden desde el PSOE de Madrid, ve “amenazado” su escaño, y ha decidido pasar a la acción contra Más País para retenerlo. Una ofensiva que desde la federación socialista madrileña agradecen, ya que “seremos de los más afectados” por la candidatura de Errejón a las generales.