El viejo uniforme del Cuerpo Jurídico de la Armada, reivindicado ante el rey

El rey recibió el viernes 14 de abril a un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil pertenecientes a promociones que este año conmemoran el 40º aniversario de su salida de las academias militares.

Entre los 24 militares que Felipe VI recibió en el Palacio Real de Madrid había ex altos cargos tan importantes como el anterior Jefe de Estado Mayor de la Defensa, general del Aire en la reserva Miguel Ángel Villarroya; el director general de Política de Defensa, teniente general retirado del Ejército de Tierra Fernando López del Pozo; el ex Segundo Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante en la reserva José Luis Urcelay; el ex jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra, teniente general José Ramón Pardo de Santayana; el ex director de Asuntos Económicos de la Armada, general de División de Intendencia Rogelio Bandín; el teniente general en la reserva Francisco José Gan Pampols, que dirigió la Academia General Militar de Zaragoza y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS)...

El Chivato ha podido saber que las imágenes difundidas de la audiencia de estos generales y oficiales con el rey han llamado la atención de algunos militares, que han visto con sorpresa un detalle en uno de los asistentes. Se trata de Fernando Marín Castán, magistrado de la Sala Quinta, de lo Militar, del Tribunal Supremo.

Marín ha alcanzado el máximo empleo del Cuerpo Jurídico Militar, el de general consejero togado (equivalente a general de División). Pero ingresó en 1979 como oficial en un cuerpo oficialmente distinto: el Cuerpo Jurídico de la Armada.

Por entonces, Tierra, Armada y Aire tenían cada uno un cuerpo independiente de jurídicos militares. A finales de los años 80, el Ministerio de Defensa aprobó por ley la unificación de los tres cuerpos jurídicos en un único Cuerpo Jurídico Militar. Esa unificación generó resistencias en muchos de los afectados, que trataron de frenar el cambio con recursos administrativos y judiciales. Hubo especial oposición entre los oficiales y generales jurídicos de la Armada, que no querían dejar de depender de la Armada para integrarse como uno de los Cuerpos Comunes.

Algunos generales y oficiales aún están en activo y proceden de los antiguos cuerpos jurídicos independientes siguen defendiendo la ‘separación’. Y en ocasiones lo hacen con gestos en el uniforme. Esa es la explicación que algunas fuentes dan al uniforme elegido por el general consejero togado Marín Castán para la audiencia con el rey Felipe.

El magistrado del Supremo no lució el uniforme con guerrera de color verde aceituna que sí llevaban otros dos generales del Cuerpo Jurídico Militar que asistieron al mismo acto en el Palacio Real de Madrid. Marín optó por el uniforme azul oscuro propio del antiguo Cuerpo Jurídico de la Armada. En la bocamanga lucía las divisas también propias de este antiguo cuerpo.

Algunas fuentes defienden que los militares que ingresaron como oficiales jurídicos de la Armada conservan la prerrogativa de lucir este uniforme distintivo. Sin embargo, otros militares han visto la elección de uniforme de Fernando Marín Castán como un gesto “de muy mal gusto”.

Señalan que este general consejero togado es conocido por ser uno de los opositores a la integración en un único Cuerpo Jurídico Militar. Pero critican que hiciera esa “reivindicación” del antiguo Cuerpo Jurídico de la Armada en un acto con Felipe VI, en el que además se percibió más aún el gesto, al acudir otros generales del Cuerpo Jurídico Militar con el uniforme propio de este cuerpo común.

También consideran algunas fuentes que, al reivindicar el uniforme antiguo del Cuerpo Jurídico de la Armada, de alguna forma se puede entender que Marín muestra su predilección por la Armada y pone en cuestión su imparcialidad como magistrado.

El uso de los uniformes de los antiguos cuerpos jurídicos, especialmente el de la Armada, en ceremonias especialmente solemnes ha provocado en los últimos años algunos conflictos poco conocidos entre generales jurídicos y la Subsecretaría de Defensa, de la que dependen los Cuerpos Comunes.

Otras fuentes militares interpretan que la orden ministerial que regula la uniformidad en las Fuerzas Armadas no contempla el uso de este uniforme. Añaden que el uniforme de los cuerpos jurídicos de cada ejército, y las divisas propias de cada uno, fueron derogados con la ley que unificó los tres cuerpos en el Cuerpo Jurídico Militar, y que creó un uniforme propio para ese cuerpo común.

Pero una antigua subsecretaria, Irene Domínguez, firmó una instrucción para habilitar el uso del antiguo uniforme de los cuerpos jurídicos antes de la unificación. Se hizo, según estas fuentes, para permitir que lo utilizaran los miembros de estos cuerpos en ceremonias especiales de tipo social, como bodas, no para actos oficiales.

Esa solución ha seguido provocando roces entre los beneficiarios (habría algún otro magistrado del Supremo que también lo utiliza) y el ministerio, y críticas de otros generales y oficiales del actual Cuerpo Jurídico Militar, que no entienden ese empeño de algunos en “despreciar” el uniforme del cuerpo común.

Esta audiencia con el rey ha revelado una vez más la polémica y la reivindicación aún latente en algunos militares.

Fernando Marín Castán dirigió las asesorías jurídicas del Cuartel General de la Armada y del Estado Mayor de la Defensa, y también pasó por las asesorías del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire. Entre 2014 y 2019 ocupó el cargo de fiscal togado jefe de la Fiscalía de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, donde ahora es magistrado.

Es autor de publicaciones sobre seguridad marítima, piratería como crimen internacional, Derecho del Mar, el estatuto del buque de guerra y la detención en el mar. Fue condecorado con la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.