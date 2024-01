El cambio de Harry Styles: Antes y después

Harry Styles, famoso cantante por su etapa en la famosa banda One Direction y ahora en solitario. Con algunos momentos de polémica por su forma de vestir.

Inicios en la música

Harry Styles siempre fue un apasionado por la música, en el colegio formó una banda con sus amigos llamada “White Eskimo” con algunos compañeros. Con 16 años su carrera dio un gran salto, se audicionó en el famoso reality show de música Factor X con la canción «Isn't She Lovely” de Stevie Wonder y resultó elegido. Debido a participar en este programa tuvo que separarse de su banda con sus amigos del colegio.

Harry Styles: Antes y después

One Direction

Tras ser elegido en Factor X y ganar mucha popularidad de manera muy rápida, una de las juezas del programa, Nicole Scherzinger le sugirió que se uniese al grupo One Direction, junto a Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson. Juntos, lograron ser los favoritos para ganar el concurso, sin embargo, tan solo consiguieron alcanzar el tercer lugar, pero ya había dejado huella. Esto hizo que Simon Cowell pague un contrato de 2 millones de dólares para que One Direction pertenezca a su discográfica.

Desde ese momento todo fue hacia arriba para Harry Styles y One Direction, en el año 2011 lanzaron su primer álbum, Up All Night, que logró el primer puesto en los Billboard 200, cosa que nunca había pasado, el primer grupo británico en conseguir esto en su álbum debut. Su primer sencillo, What Makes You Beautiful, también se posicionó en el número uno en el Reino Unido, Irlanda y México.

Hasta el año 2015, One Direction sacó 4 álbumes más, estos fueron: Take Me Home, Midnight Memories, Four y Made in the AM. Estos años estuvieron llenos de éxitos como: Live While We're Young, Best Song Ever o Drag Me Down. Además de muchos eventos y conciertos por todo el mundo.

Harry Styles: Antes y después

Carrera en solitario

En el año 2016 se separó One Direction y Harry Styles hizo su propio sello discográfico y firmó con la discográfica Columbia Records. Al año siguiente anunció su primer trabajo como solista, el 7 de abril lanzó el sencillo Sign Of The Times, y durante el paso, de los años, hasta la actualidad, ha ido sacando álbumes y sencillos como solista. Su canción más popular hasta el momento, sin ningún tipo de duda, es Watermelon Sugar, que ganó el Grammy a mejor interpretación vocal pop solista, además de ganar algunos premios más y ser nominada a otros.

Harry Styles: Antes y después

Harry Styles en pantalla

Pese a ser más reconocido por su carrera musical, pero también a tenido algunas apariciones en el cine, por ejemplo: Eternals, Dunkerque, This Is Us, y 2 documentales, uno sobre One Direction y otro sobre el mismo, y en televisión, en ICarly, Saturday Night Live, Happy Together, entre otros. Por supuesto, la mayoría de sus papeles fueron secundarios, ya que actuar no era su principal virtud, aunque es de apreciar que un cantante lo haga.

Harry Styles: Antes y después

Polémica por su forma de vestir

Harry Styles ha sido objeto de polémica porque su forma de vestir desafía las normas de género. Su aparición en la primera portada de Vogue protagonizada por un hombre generó controversia en particular porque lucía una variedad de atuendos, como faldas y vestidos. Esta elección de atuendo generó críticas y discusiones en las redes sociales, con algunos criticando su apariencia como "demasiado femenina". Sin embargo, Styles ha apoyado a sus seguidores y otras personalidades conocidas en su defensa de su elección de ropa, afirmando que no le importa si una prenda es considerada para mujeres. Dado que ha adoptado la moda sin preocuparse por las normas de género tradicionales, su estilo de vestir ha sido un tema recurrente en su carrera.