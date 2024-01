El cambio de Lewis Hamilton: Antes y después

Lewis Hamilton, uno de los mejores pilotos de la historia en Fórmula 1 con 7 mundiales ganados desde que debutó en el año 2007.

Pelo corto y primeros tatuajes

Un joven británico aterrizaba en la Fórmula 1 para subirse a su McLaren, uno de los equipos históricos de la competición. Con el pelo corto, una barba que recientemente ha comenzado a crecer y ropa al estilo de la época pero sin ninguna extravagancia, se comenzaba a atisbar uno de los mejores pilotos de la historia.

Además, los tatuajes que, como después veremos han sido parte fundamental de su cambio, comenzaban a llegar a su cuerpo con una estrella en el pecho y una frase en la parte baja del cuello.

Lewis Hamilton: Antes y después

El año 2013, un punto de inflexión

Tras dejar la escudería que le abrió las puertas a la Fórmula 1, el británico se llevó consigo un nuevo look. Mercedes firmó a un piloto que ya había ganado 1 Mundial y que estaba convencido de que en la escudería alemana le llevaría a lo más alto del pódium.

Ya no mostraba la cabeza prácticamente rapada sino que comenzó a dejar que el pelo le creciese sobre todo en la parte central de la cabeza. Una nueva incorporación a su look fueron los pendientes, redondos y con piedras brillantes.

Pelo blanco, cresta y vuelta al look antiguo

En el año 2015 llegaría su tercer mundial, el segundo con Mercedes y con ello un nuevo color de pelo algo arriesgado. Decidió probar suerte tiñéndose el pelo de color blanco y dejándose una pequeña mohicana, algo que sin ninguna duda le trajo suerte. Un cambio así de arriesgado no iba a pasar desapercibido entre los aficionados de al motor.

Este look solo duró una temporada. En la 2016-2017 volvió a su pelo original dejando la parte alta más larga y con un degradado en ambos lados de la cabeza. A finales de la temporada 2018 probó suerte tiñendo solo las puntas de la cresta de en tono rubio con el que ganó su quinto mundial.

Trenzas y record de puntos

Llegó la temporada 2019 y con ella comenzó su gran cambio de look. Lo primero fue ponerse trenzas en la cabeza, las cuales le acompañaron toda la temporada. Parece ser que le dieron suerte pues, quedó campeón del mundo con la mayor puntuación obtenida en toda su carrera, un total de 413 puntos.

En 2020 llegó la pandemia del COVID-19 y aunque todo cambió, su look se mantuvo, únicamente le sumó (por obligado cumplimiento) la mascarilla por todos conocida.

Vegano y la ropa más comentada

Por todos es conocida la extravagancia de muchos famosos y en concreto deportistas a la hora de elegir la ropa con la vestirse en el día a día. Hamilton no iba a ser menos. En una época en la que sufrió muchas críticas por motivos extradeportivos, reivindicaciones personales e informaciones que apuntaban que el británico no era bien recibido en el paddock y la manera de hacerse notar fue en su ropa.

Ancha, de colores muy llamativos y con combinaciones muy comentadas, decidió presentarse así a los circuitos desde la temporada 2021. Junto a ello, no solo cambió el look exterior sino también el interior. Se declaró vegano, algo no muchas veces visto en deportistas por la cantidad de alimentos y vitaminas necesarios para poder competir a un alto nivel competitivo, pero que está llevando de la mejor forma y no parece haberle afectado a su rendimiento.

Por lo tanto, podemos decir que tras 15 años en lo más alto de la Fórmula 1, Lewis Hamilton ha encontrado su sitio en el sector de la moda, la alimentación y las continuas reivindicaciones llevadas al paddock.