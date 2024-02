Quién es Nebulossa: el dúo alicantino que representará a España en Eurovisión 2024

Nebulossa, los ganadores del Benidorm Fest 2024, fusionan el pop con sintetizadores y cuentan con experiencia en el mundo de Eurovisión. Este dúo está compuesto por Mark y Mery, de 47 y 55 años respectivamente, quienes con su canción 'Zorra' aspiran a conquistar Europa en el próximo festival de Eurovisión.

'Zorra' es una fusión de pop electrónico y música de los años 80, interpretada por María Bas y Mark Dasousa, los dos miembros de este dúo musical. Han surgido como los favoritos tanto del público como del jurado profesional para representar a España en el Festival de Eurovisión.

Trayectoria musical

Aunque sus nombres puedan no ser familiares para todos, Nebulossa tiene una trayectoria musical considerable desde su formación en 2018 en Alicante. A pesar de no contar con el respaldo de una gran discográfica, han ido creciendo constantemente. En 2020 lanzaron su primer sencillo, 'La Colmena', seguido poco después por su primer álbum de estudio, 'Poliédrica de mí', que incluye canciones distintivas como 'Glam' o 'Anoche'.

Detrás de este dúo musical hay un matrimonio de más de 20 años, con dos hijos de 23 y 11 años. Aunque María tiene 55 años y Mark 47, ambos restan importancia a su edad y se centran en triunfar en lo que aman hacer.

Actualmente, María Bas y Mark Dasousa están trabajando en 'Virturrosismo', un EP del cual ya se conocen tres canciones, incluyendo 'Zorra', el tema seleccionado para participar en el festival.

Esta no es la primera incursión del dúo en el mundo de Eurovisión. Anteriormente, participaron en 'Una voce per San Marino', un programa que elige al representante de ese país en el evento europeo anual. Aunque no llegaron a la final, su canción 'Glam' destacó por su calidad vocal y su impactante puesta en escena.

'Zorra', la canción seleccionada para el Benidorm Fest, ha generado cierta controversia debido a las similitudes con 'In Spain We Call It Soledad', de Rigoberta Bandini. Aunque Nebulossa defiende que su canción es autobiográfica y promueve el empoderamiento femenino, muchos eurofans han señalado el parecido en los acordes y la melodía entre ambas canciones.