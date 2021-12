¿Las grandes empresas contratan Hackers para detectar fallos de seguridad?

Seguramente en más de una ocasión has escuchado que las empresas contratan hackers, algo que suele llamar la atención de muchas personas debido a que la palabra hacker inmediatamente detona un significado negativo que desearíamos evitar. Sin embargo, ¿realmente su significado es mal en todos los sentidos? En realidad, la palabra hacker tiene que ser separada del término “ciberdelincuente” o de la palabra “pirata informático”, ya que realmente no significan lo mismo.

Es por eso que en este artículo te queremos explicar por qué las empresas contratan hackers, ya que podrías pensar que lo hacen con malas intenciones.

Excelentes herramientas para las empresas

Cuando nos enfocamos en el significado de la palabra hacker en realidad nos estamos enfocando en una persona que tiene amplios conocimientos informáticos y que hace un excelente trabajo al detectar fallos en un software o en un sistema, así como en cualquier otro dispositivo. Esto ya debería de darte una buena idea de por qué estas personas pueden ser de gran ayuda para las empresas.

Actualmente vivimos en un mundo en el que hay una gran cantidad de amenazas cibernéticas, algo que es especialmente importante si recordamos que mucha de nuestra información privada, profesional y personal, la tenemos en nuestros móviles y ordenadores. Todo esto hace que la preocupación de las empresas por la seguridad de sus usuarios sea muy grande.

De esta forma, con el fin de poder proteger a los usuarios de todas las amenazas, las empresas deben de trabajar para poder ofrecer varias barreras de seguridad que se encarguen de proteger nuestros datos. El antivirus es uno de los mejores ejemplos de los esfuerzos de seguridad que las empresas hacen para poder ofrecer una buena experiencia de seguridad. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que esto no es suficiente, ya que también debemos de mantener actualizados nuestros sistemas para así corregir las vulnerabilidades que hayan sido detectadas.

De esta forma, cuando pensamos en una empresa, los problemas de seguridad pueden ser aún más serios que en nuestro caso. No siempre nos encontramos con trabajadores que tengan los conocimientos necesarios al momento de usar un ordenador, quienes pueden terminar creando vulnerabilidades que comprometan la seguridad de la empresa.

Es por eso que los hackers ayudan a detectar posibles vulnerabilidades dentro de los sistemas de las empresas, así como también detectan riesgos que puedan llegar a aparecer en los dispositivos en los programas. Esto sobre todo cuando hablamos de aplicaciones más especificas que se utilizan en el día a día de la empresa, las cuales juegan un papel realmente importante tanto para los trabajadores como para los clientes.

De esta forma, no debes de confundir la contratación de un hacker con la de un pirata informático, ya que en realidad no tienen nada que ver. Puedes pensar que una empresa podría contratar a hackers para atacar a la competencia, pero lo cierto es que esto siempre suele hacerse con el fin de poder proteger, no atacar.

Los hackers que son contratados por las empresas también tienen la posibilidad de ayudar a los demás trabajadores para evitar que estos sean victimas de un ataque o de una vulnerabilidad, mejorando así toda la seguridad de la empresa. Esto también puede ayudar a que todos tengan un mayor conocimiento sobre qué tienen que hacer en caso de que reciban un correo malicioso que pueda contener un malware u otro tipo de amenaza.