Aloha Poké retira los bowls desechables de todos sus locales

Este año la marca pone el foco en la sostenibilidad para ser la primera cadena de restaurantes de España 100% sostenible y con cero mermas.

Aloha Poké, cadena de restaurantes de poké que se ha posicionado como la marca referente de este segmento dentro de la restauración organizada española, ha emprendido el camino para ser 100% sostenible. Si el año pasado invirtió en el desarrollo de unos bowls biodegradables (hechos en PLA a partir de fibras naturales) para el delivery, este año le toca el turno a los desechables usados en los restaurantes, que se sustituyen por unos nuevos de melanina; material similar a la cerámica, pero cuya durabilidad y vida útil es infinitamente más prolongada.

Aloha poké cada vez más cerca del residuo cero

Aloha Poké nació con la responsabilidad social en su ADN. Desde el inicio puso el acento en la sostenibilidad y la defensa del planeta y de los valores de una vida sana. Pero este año la compañía se ha impuesto el propósito “Zero Waste”. Para ello, ha sustituido los bowls desechables que utilizaba en sus restaurantes por los nuevos de melanina.

Esta iniciativa se suma a las anteriores (alimentos de cercanía y temporada, bowls en PLA, alianza con Too Good To Go, etc.) para complementar la estrategia de Aloha Poké y conseguir así, ser la primera cadena española de restaurantes 100% sostenible. “De esta forma nos aseguramos no seguir formando parte de un sistema de consumo lineal basado en la producción y el desecho; sino en uno circular, donde reducir, reutilizar y reciclar son piezas claves del engranaje de la sostenibilidad” comenta Guillermo Fuente, cofundador de Aloha Poké.

Aloha Poke cuenta ya con 16 restaurantes en toda España y está preparando nuevas aperturas en los próximos meses con las que expandir su concepto “Healthy Fast Food” y de concienciación con el medio ambiente.

Corriente #zerowaste

El estilo de vida “Zero Waste” o “Cero Residuos” es una tendencia que cada vez más personas adoptan para combatir el derroche de recursos. Su objetivo es lograr que el ciclo de vida de los productos y recursos que utilizamos sea circular y no acaben en la basura o el vertedero.

Los principios de un estilo de vida sin desperdicios son simples, consisten en el rechazo de los productos de usar y tirar, la recogida selectiva y la reducción de la producción de residuos.

Sobre Aloha Poké:

Aloha Poké, franquicia líder de restaurantes de Poké en España que, desde su creación en junio de 2017, se ha posicionado como la marca referente de este segmento dentro de la restauración organizada española. Su propuesta de valor está centrada en ser una opción de destino con una oferta asequible y de calidad. Su ADN posiciona a la marca sobre cinco pilares diferentes, saludable, rápido, versátil, novedoso y personalizable. Aloha Poké, es una pequeña familia compuesta por un equipo joven, pionero, emprendedor y cohesionado.

Aloha Poké ha sido recientemente galardonada con el premio Hot Concepts-2019 en la categoría de Servicio Rápido.