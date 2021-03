Chocolates veganos: conoce todo sobre esta saludable alternativa

No hay duda de que el chocolate es una enorme tentación para muchos, y con toda razón. No obstante, y aunque además de ser una delicia también aporta muchos beneficios cuando es consumido en su justa medida, hay personas que no pueden consumirlo (a pesar de que les gustaría hacerlo), bien sea por cualquier tipo de problema o simplemente porque son veganos.

Sin embargo, estos inconvenientes no significan que tengan que quedarse sin probarlo. Para eso está una saludable alternativa de la que vamos a contarte todo a continuación: los chocolates veganos. Además, no son nada complicados de encontrar: puedes adquirirlos muy cómodamente en una tienda ecológica online.

Beneficios del chocolate vegano

Además de las propiedades que ya tiene de por sí el cacao, el chocolate vegano ofrece otros muchos beneficios:

Tiene todas las propiedades del chocolate clásico . No podemos olvidar que el chocolate negro es también vegano, ya que es el más puro y no contiene lácteos, huevos, leche ni manteca animal.

. No podemos olvidar que el chocolate negro es también vegano, ya que es el más puro y no contiene lácteos, huevos, leche ni manteca animal. Entre las múltiples propiedades del chocolate vegano están las antidepresivas, las antioxidantes, las relajantes, las estimulantes y las antiinflamatorias.

Al ser un tipo de chocolate natural y más saludable, resulta perfecto tanto para celíacos como para diabéticos.

Puede ser consumido sin problemas por personas intolerantes a la lactosa , porque, evidentemente, no lleva leche.

, porque, evidentemente, no lleva leche. Es apto para dietas biomédicas.

Con este tipo de elaboración no se pierden unas sustancias tan importantes como los flavonoides y los polifenoles, que además se asimilan mucho mejor al no haber lácteos involucrados en el proceso.

al no haber lácteos involucrados en el proceso. Las sustancias antioxidantes que contiene ayudan a prevenir enfermedades ligadas al envejecimiento a la vez que favorecen la salud cardiovascula r.

r. Contiene teobromina, una sustancia que es estimulante, pero no tanto como lo son la cafeína o la teína.

Es una fuente directa de vitaminas y minerales como el magnesio, el fósforo, el hierro, el potasio o el calcio.

Consumirlo es una excelente forma de liberar endorfinas.

Perfectos para aquellos que tienen alergias alimenticias.

¿Cuáles son sus ingredientes habituales?

Los ingredientes básicos de este tipo de chocolate suelen ser el cacao, el azúcar de caña, la harina de soja o la manteca de cacao. Evidentemente, después pueden fusionarse con otros componentes veganos como hierbas aromáticas. La mezcla es deliciosa y diferente.

¿Qué puede prepararse con él?

Además de comerlo tal cual, pueden prepararse bastantes cosas con este chocolate. Además, siempre será una opción mucho más saludable que otras elaboraciones de repostería (especialmente de la procesada, que tiene alimentos incompatibles con la alimentación vegana como mantequillas de origen animal).

Estos son algunos de los dulces que podrás preparar sin ningún problema echando mano del chocolate vegano:

Tartas de chocolate

Cupcakes y galletas

Cobertura para tartas

Mousse de chocolate vegana

Helados veganos

Bombones veganos

Como habrás visto, el ser vegano o tener algún inconveniente que te impida comer chocolate, digamos, convencional, no significa que tengas que renunciar al placer de consumirlo y a los beneficios que te aporta.

Afortunadamente existe una alternativa como el chocolate vegano que no solo no tiene nada que envidiarle, sino que además resulta mucho más natural y saludable.