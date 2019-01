¿Cuáles han sido los vinos más vendidos del 2018?

La llegada de un nuevo año siempre es un buen momento para hacer balance y evaluar cuáles han sido los vinos que más han gustado a los consumidores.

Durante el 2018 la tendencia a comprar vinos online marcó predilección hacia los sabores con notas frutales y aromas finos e intensos. A continuación indicaremos los vinos más vendidos durante el 2018, para que puedas conocer qué tipo de uvas marcaron tendencia y llenaron las copas de los amantes de un buen vino.

Las notas frutales, una característica siempre presente en las copas del 2018

Uno de los vinos más vendidos del 2018 fue el vino tempranillo. Esta variedad destaca por su delicioso sabor y la suavidad de su aroma. Se caracteriza por presentar toques frutales, con sabores especiados en los que destaca la vainilla o el clavo, con ligeros matices de tabaco.

La elaboración del vino tempranillo varía en función de la estructura de la uva empleada. Los parámetros de la temperatura, el tiempo de maduración de las pieles y la estructura empleada para realizar la fermentación maloláctica dependen en gran medida de las capacidades del producto empleado.

Durante este año que acaba, los consumidores de vino apostaron en una mayor medida por sabores afrutados que incluyen matices amaderados, que se entrelazan para dar vida a una bebida exclusiva, llena de vigor y sabor, sin olvidar la elegancia y suavidad. Un elemento que vale la pena destacar es que el vino tempranillo presenta una estructura compleja, pues además de poseer sabores frutales, también ofrece un grado de acidez que permite equilibrar el dulzor, creando una mezcla perfecta.

Refrescante, fino y aromático: las claves que marcaron pauta para elegir un buen vino durante este 2018

La variedad de uva Cabernet Sauvignon fue otra de las favoritas del 2018, gracias a su hermosa coloración y distinguido sabor, perfecto para ajustarse a días de verano y diversión. El vino elaborado con Cabernet Sauvignon presenta diferentes sabores durante las etapas de maceración, mostrando aromas frutales, florales y herbales que se vuelven más complejos con la crianza.

El vino Cabernet Sauvignon, como particularidad, tiende a aumentar su delicadeza, en cuestión al aroma y sabor, y es que a medida que transcurre el tiempo de maduración, bien sea en botella o en barrica. En una gran mayoría de veces, durante la primera fase de maduración son afrutados, aromáticos, con tenues toques de sabores herbáceos. Asimismo, durante este periodo muestran un intenso color rojo frambuesa con tonalidades violetas.

El proceso de elaboración del vino cabernet sauvignon es delicado, pues precisa la monitorización de la temperatura en cada fase para obtener un producto de calidad, con el equilibrio perfecto de sabores. El tiempo de elaboración se extiende durante tres meses aproximadamente. Previo a la fermentación, el mosto que sale de la uva se mantiene durante siete días a una temperatura de 7ºC para aumentar el contenido de polisacáridos. La fermentación del vino se realiza a una temperatura máxima de 15ºC, para luego mantener el contacto del líquido con sus lías hasta que culmine el tiempo de preparación.

Un vino con personalidad que llenó de color las celebraciones en el 2018

Un vino que también ocupó un lugar de honor en el 2018 fue el vino graciano, una variedad típica de las zonas montañosas del norte de la Península Ibérica. Para la elaboración de esta variedad de vino, las pendientes constituyen los escenarios perfectos para crear bebidas excepcionales, con exquisito sabor, intenso color, agradables aromas y excelente acidez.

En la elaboración del vino graciano, la conservación constituye la clave del éxito, pues de ella depende que el producto cumpla con las exigencias del mercado.

Generalmente, a la hora de producir un vino con las características del graciano, la fermentación no debe superar 25ºC de temperatura. Asimismo, el proceso de maceración debe ser realizado con especial cuidado. Sólo así se garantiza que se cumpla en un lapso no mayor a 14 días. Por otra parte, para cumplir con los parámetros de calidad, la fermentación maloláctica, en esta ocasión, debe ser realizada exclusivamente en barrica, para conservar el sabor y mantener la intensidad del aroma.

Podría decirse que este 2018, los vinos clásicos tomaron la delantera, pues la variedad de vino graciano constituye la mejor representación del sabor tradicional, marcado por la elegancia. Las características que lo diferencian, su color rojo cereza, aromático y contemplativo, constituye el detalle perfecto para crear una bebida exclusiva y llena de originalidad, que brinda al paladar que lo deguste, un experiencia única.

La combinación de frutas negras y aromas especiados llenan la boca de un excitante sabor que se mezcla con un exuberante aroma, para llenar cada sorbo de emoción. De esta manera, si aún no lo has probado, no dejes que el 2018 termine sin saborear una copa, que destapa sin pudor, la acidez típica de la variedad y un maravilloso cuerpo realmente notable.