Domino’s propone cambiar ese regalo navideño que sabes que no usarás por un año de pizzas gratis

Domino's Pizza, la marca de pizzas delivery líder en el mundo, presenta “BENDITAS DEVOLUCIONES” una original acción navideña para dar la mejor salida a esos regalos que nos hacen estos días y que, por una cosa o por otra, terminan en un cajón.

Recibir regalos por Navidad es algo que a todos nos encanta y que esperamos con mucha ilusión, pero… ¿quién no se ha visto en la situación de abrir un regalo y encontrarse con la sorpresa de que no te gusta nada, lo tienes parecido o hubieras preferido otra cosa y no puedes devolverlo?

Domino’s propone canjearlos por un año de pizzas gratis, para que tu regalo llegue a quien de verdad lo vaya a querer como se merece, y tú puedas disfrutar durante todo 2021 de tus Domino’s favoritas.

¿Qué tienes que hacer?

Para participar en el sorteo de estos 50 premios de un año gratis de Domino’s, solo hay que seguir a @dominospizza_ en Instagram y subir un story enseñando el regalo y mencionando a la marca. ¡Y cruzar los dedos! El 11 de enero se conocerán 50 ganadores.

Los 50 ganadores serán anunciados el día 11 de enero, y sus regalos serán donados a la Fundación “Tengo Hogar”.

Fundada en 1960 en Michigan (EEUU), Domino’s Pizza es la marca líder mundial en el servicio de pizzas a domicilio. Actualmente, cuenta con más de 17.000 tiendas en más de 90 países. En España, la marca está operada por Alsea Iberia, grupo de restauración multimarca líder en España y América Latina. Domino´s Pizza está presente en todas las provincias españolas, con más de 330 tiendas, entre propias y franquiciadas.