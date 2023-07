Quienes se sumergen por vez primera al mundo de las páginas web, en especial con WordPress o vienen de sitios como Blogger o Wix, deben aprender a acoplarse a sus mejoras. Cuando se les habla sobre Cpanel, la primera reacción es preguntar ¿Qué es Cpanel?, recibiendo respuestas someras.

Nosotros queremos responderle de la manera más didáctica, para que iniciarse en ello sea rápido, intuitivo y eficaz. Porque al contratar un alojamiento de primera y de precio asequible, este debería de venir con su Cpanel integrado, como es el hosting Chile económico de Premium Hosting.

Qué es Cpanel

Este es el panel de control más recomendado y suministrado en primer orden por los principales proveedores de hosting, gracias a su facilidad, completa estructura y lo intuitivo que es para la administración de todos los sitios que coloques en tu plan de alojamiento.

O sea, qué es Cpanel una sola inversión, que se transforma en multipropósitos = productividad + rendimiento.

Con este panel de pueden crear direcciones de correo electrónico corporativos, nuevos usuarios de FTP, crear dominios y subdominios, instalar software de productividad y supervisar los recursos en cada sitio diseñado en WordPress que poseas.

Ventajas y desventajas de uso

Ventajas destacables

Lo intuitivo del sistema, amolda al usuario a dar los pasos iniciales, indispensables para colocar su primer sitio en línea en poco tiempo.

La cantidad de funciones qué es Cpanel, se concatenan de manera gradual, lo que evita presentarse como abrumador para el usuario y crea dinámicas operativas para quienes tienen multiplicidad de sitios.

Los software incluidos son de fácil instalación y se amoldan al propósito de cada sitio en cuestión, lo que hace qué es Cpanel para muchos desarrolladores y empresas de alojamiento web: una herramienta universal.

Ahorra la descarga de WordPress y subida por FTP, que es el método antiguo, aún utilizado por quienes no se asesoran y/o adquieren paquetes de hosting como los de premiumghosting.cl.

Es el panel de control con más tutoriales en línea, permitiendo que cualquier error humano, ampliación o dúo con otros elementos, se realicen en pocos instantes, reduciendo la necesidad de contactar a soporte técnico.

El soporte técnico, por cierto, sabe de la importancia qué es Cpanel para todo usuario. Se mantiene 24/ los 365 días del año, activo para consultas, garantías y tips de uso, incluyendo la asesoría de su proveedor de hosting.

Desventajas incidentes

No son muchas en realidad, incluso son más de percepción. En principio, la cantidad de funciones que puede ser intimidante y retrasar el lanzamiento del sitio web sí no se realizan las consultas o no se pide ayuda o falta asesoría profesional por parte de su proveedor de alojamiento web.

La facilidad con qué es Cpanel administrable, incluso puede resultar un problema sí el usuario se deja abrazar por la falsa confianza de hacer y deshacer, creando interrupciones al sitio que ameritarán tiempo de corrección. Por ello, debe ser organizado y metódico en su uso.

Quien presta el servicio de alojamiento web, debe cobrar un precio justo y aportar sólo software legales y/o actualizados. Por ello, sugerimos a Premium Hosting, que es vanguardista y metódico en sus actualizaciones, lo que demuestra responsabilidad para con sus contratantes.

Lo que se puede hacer desde lo qué es Cpanel

Esta página se encentra bien categorizada y adaptada a la versión que se porte, lo que se nota en su apariencia, siempre destacando el valor de su contenido y funcionalidad. Con él se puede:

Tener un instalador de aplicaciones: De manera sencilla instala symple scrypts que se anexan al sitio web. Por igual instala CMS, aplicaciones para ecommerce, software de comunidades y ya se está ajustando a la integración de códigos de Inteligencia Artificial.

Sus herramientas de administración: Hacen qué es Cpanel un configurador de dominios de alta efectividad, permitiendo la generación de subdominios y configurar y redireccionar al sitio según las necesidades.

Administra archivos: Idóneo para realizar copias de seguridad (backups) programables o manuales. Poder ingresar o modificar los archivos que se han almacenado en una cuenta, la creación y administración de cuentas FTP y revisiones periódicas del disco.

Bases de datos: Se crean, configuran e ingresan nuevos datos, permitiendo la revisión de los datos usados.

Correo electrónico: Con lo qué es Cpanel, se pueden crear nuevas cuentas de email, verlas, modificarlas, crear contraseñas individuales, configurar su capacidad o cuota.

Seguridad: A través de lo qué es Cpanel, se canalizan tanto la adquisición como la instalación de los certificados SSL u otros similares, además del bloqueo preventivo o total de IPs perjudiciales.

Estadísticas: Muestra el uso del CPU y RAM, disco duro y cantidad de procesos. Muestra métricas del ancho de banda, conexiones simultáneas o número de visitantes.