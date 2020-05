THE-ARE se reinventa con su colección "The Showroom" que pretende agotarse en horas

Las prendas se han confeccionado con tejidos que tenían en el almacén

La colección, disponible hoy a las 12h, es una de las que más expectación ha generado entre las seguidoras de la firma

La colección de verano de la firma valenciana THE-ARE también se vio afectada por la crisis del Covid-19. Más allá de entorpecer el ritmo de producción de esta marca española, la joven diseñadora valenciana Rocío Botella vio una oportunidad de frenar, pararse a pensar qué necesitaba la firma en estos momentos (especialmente sus seguidoras), y volver arrancar con más fuerza que nunca. Así lo cuenta, "con la cuarentena tuvimos que paralizarlo todo, el taller todo cerrado y yo pensé: ¿cómo sale ahora la colección? Eso me llevó a los inicios, cuando empecé con el Showroom que fue el principio de todo".



Y es que esta marca española que tiene ahora nueve tiendas en España (6 en El Corte Inglés y 3 propias) y cuenta con el canal online como su principal fuente de ingresos empezó precisamente así, haciendo Showrooms y Markets por toda España para dar a conocer su ropa. Por aquel entonces, en 2014, la diseñadora se pasaba días y días cosiendo las prendas. Hacía una o dos de cada, con los tejidos que tenía. Cuando llegaban al Showroom o a los Markets, ¡volaban! Esa era -y sigue siendo- la magia de THE-ARE. Que sus prendas de ropa son únicas. Ahora, Rocío Botella ha aprovechado la coyuntura para reinventarse y volver a los inicios, pero más fuerte que entonces. "He cogido todas las telas del almacén y he pensado en qué tenía que ser cada una de ellas", nos cuenta. Se trata de una edición limitada de prendas únicas que sale hoy a la venta en su página web y tiendas físicas. El ritmo de producción del taller sigue activo, por ello, tras el primer lanzamiento de hoy, la firma irá anunciando en redes sociales próximos lanzamientos según avance la producción.

"El desarrollo ha sido muy raro, haciendo los fittings en casa y con un equipo pequeño", asegura Rocío Botella. "Estoy muy ilusionada y la colección ha tenido tantísima expectación por redes sociales que estoy deseando que vea la luz". Las seguidoras de la firma no han dejado de reaccionar con palabras positivas y de ánimo ante la iniciativa. En función de la primera acogida, la firma irá produciendo más prendas con otros estampados y tejidos. Esta ha sido una forma de reinventarse y dar salida a unos tejidos que estaban en almacén, ante una situación complicada que hace difícil poder comprar nuevos tejidos.

‘Una campaña hecha en casa’

Las fotos de la campaña se han hecho con los recursos disponibles, algunas incluso con cámara de móvil, en casa de la diseñadora, con poco más que la luz natural, un espejo y muchas ganas.

Los precios de la colección rondan entre los 19,95€ y 59,95€. La firma ha querido tener en cuenta las circunstancias y, pese a ser una producción 100% española, ha ajustado al máximo los precios para estar al alcance de más chicas. La colección estará disponible en su web y tiendas (las que están abiertas) hoy miércoles 27 a las 12:00h.