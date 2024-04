El “zasca” del abogado penalista Ospina a quienes critican desde España las leyes tailandesas

Juan Gonzalo Ospina, abogado de la familia de Edwin Arrieta, se ha mostrado tajante a su llegada a España: "el asesino del señor Arrieta no es ninguna víctima, es el responsable absoluto de habernos traído hasta aquí y por lo tanto todo el peso de la ley tailandesa tiene que caer sobre él".

Tras la primera semana de juicio en Tailandia, el abogado de los Arrieta y director de Ospina Abogados, despacho experto en penal internacional, ha comentado que "llegamos a casa muy satisfechos con el trabajo realizado” con los abogados contratados tanto en Bangkok como en Koh Samui, manifestando que “estamos convencidos de que estamos ante un asesinato con premeditación".

Minutos antes de la llegada del abogado penalista aeropuerto de Barajas, escribía en su perfil de LinkedIn sobre la importancia de la contratación del abogado en Tailandia “no era una broma. Nos jugábamos mucho en un país que no conocíamos. Con una cultura, y leyes diferentes”, aclarando que, lejos de lo que se ha afirmado por algunos tertulianos, “el 12 de diciembre de 2023 por resolución judicial, nos tuvieron por parte como coacusación o codemandantes con la fiscalía. Esto es: solicitar testigos, formular preguntas, informar en el juicio y sentarse en el estrado del lado de la fiscalía”, así frente a quienes han sostenido que esa figura no existía en Tailandia el abogado da muestra de los documentos que acreditan a su despacho en esa función.

UN RECADO “A QUIENES CRITICAN SENTADOS CON AIRE ACONDICIONADO Y AGUA FRIA EN PLATÓS DE TELEVISIÓN”

Por último, también ha dejado un recado “a quienes critican sentados con aire acondicionado y agua fría en platós de televisión”, a quienes “les invito a ir unos días a Koh Samui, entrar al juicio, hablar con la fiscalía, con la policía, escuchar al juez en sala, y después volvemos a hablar. A ver si siguen teniendo esa visión de la realidad”, refería Ospina claramente molesto no solo por las medias verdades, o directamente mentiras, que estos días se han leído y escuchado, sino como crítica a quienes desde los platós no atienden a sus propios compañeros desplazados a las puertas de La Corte Provincial de Koh Samui, quienes “han hecho un trabajo encomiable. En el juzgado desde las 8:00 am hasta las 19:00. Sin sillas. Sin mesas. Al sol. A 40 grados de temperatura y con una humedad disparada. Y encima, sin posibilidad de entrar a la sala. A ellos mi reconocimiento”, expresaba el abogado quien ha tenido múltiples muestras de atención con los periodistas desplazados como invitarles a un lunch el día de su llegada tras una rueda de prensa donde el calor causo estragos en algunos de los profesionales, o desplazar a su personal de comunicación para poder agendar y atender a todos los medios a pesar de las dificultades de la diferencia horaria o la multitud de prensa que estamos interesados en el minuto a minuto de este caso.