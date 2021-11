A Ana Rosa Quintana, que ha revelado que sufre cáncer de mama

Ana Rosa Quintana ha anunciado que vuelve a padecer cáncer de mama y aunque su retiro es temporal de la televisión para combatir la enfermedad, la presentadora deja su programa para recibir el tratamiento que ha calificado de “intenso" y asegura que afortunadamente está localizado.

Después de casi 18 años, Quintana ha afirmado que "La semana pasada ha sido rara y muy intensa, me he ido dos veces antes de terminar el programa, he faltado el viernes. Normalmente, y excepto vacaciones no he faltado a mi cita con vosotros ni siquiera cuando el Covid acechaba por todas las esquinas y nos confinaban en casa. Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído aquí en volandas 17 años que creo que tengo que compartir con todos los que me habéis hecho tan feliz estos años lo más importante y duro que me ha pasado en la vida".