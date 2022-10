Guindilla a Pablo Iglesias por sus "injurias graves" contra la Policía Municipal

El Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid ha denunciado a Pablo Iglesias, exvicepresidente, por "injurias graves con publicidad", según informa Vozpópuli. En sus redes sociales, el expolítico dijo sobre esta polémica que había que "tomarse el humor con sentido del humor".

Las declaraciones por las que se denuncia a Iglesias tuvieron lugar en su podcast para Público. Aseguró que "los policía municipales de Madrid no valen ni para eso" refieriéndose a detener a Isa Serra. A lo que añadió: "Decía el general Rodríguez Galindo que con cinco de sus hombre se podía conquistas Sudamérica ya les digo yo que con cinco tías como Isa Serra a caballo veríamos correr como gallinas a toda la Policía Municipal de Madrid. No les serviría además de nada. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Otegi en Arralde"