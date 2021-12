18 de Diciembre: nada que celebrar

Todos somos emigrantes, un sueño y un pasaporte , palabras que resumen el sentido profundo del Día de las Migraciones, el 18 de diciembre. Pero un año más, al que acompañan dolorosas situaciones de injusticia hacia el colectivo migrante, legitimadas bajo el paraguas de políticas y leyes criminalizadoras de las personas migrantes.

Día internacional del migrante, nada que celebrar, mucho que denunciar:

Es inevitable al hablar de este día no pensar en palabras como jornaleros, esclavitud laboral , pobreza, desigualdad, menores desprotegidos, mafias, cayucos. En definitiva, racismo y xenofobia, Por ello hoy, día 18 de Diciembre Día Internacional del Migrante, no hay nada que celebrar, no hay nada que nos haga sentir orgullosos como Humanidad. Hoy es un día para denunciar a los gobiernos Europeos que sostienen una política migratoria que vulnera los derechos recogidos y garantizados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo número 13 reconoce que migrar es un derecho.

La Unión Europea que criminaliza y condena, sin ser juzgados previamente, a hombres y mujeres, también a menores, sin ningún tipo de escrúpulos. Estas prácticas me recuerdan a tiempos pasados, relacionados con la esclavitud de seres humanos, donde los esclavos eran poco más que mano de obra. Esto demuestra que Europa siguen perpetuando políticas deconstructivas y no constructivas

Por este motivo, este día debería servir para celebrar y construir el cambio que supone la inmigración en nuestro entorno socioeconómico y humanitario. Las historias de los emigrantes necesitan más reportajes y menos gritos.

El 18 de Diciembre es el Día de las personas Migrantes. El término Migrante es relativamente nuevo y ha venido a sustituir o englobar los siguientes términos (Inmigrante, Emigrante y Migrante), por tanto usar cualquiera de estas palabras sería correcto.

El Día de las Migraciones es sobre todo una ocasión para «ponernos en el lugar del inmigrante», como canta Chambao. Entender que somos distintos, pero iguales. Para abrir los ojos y ver las migraciones como un fenómeno tan antiguo como la propia humanidad, y que continuará como el día sigue a la noche, porque como escribo en mi serial “Un español en Alemania" «seguirán viniendo, y seguirán muriendo, pues no hay muro capaz de contener nuestros sueños»