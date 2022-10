Algunas consideraciones acerca de la Leyenda Negra en la descubierta del Nuevo Mundo

En este artículo escrito con motivo de la celebración de la “ Hispanidad”, no trato de describir lo que se ha vertido acerca de la descubierta del Nuevo Mundo por los españoles y la leyenda negra inventada por los detractores de España . Para ello ya lo han hecho destacados historiadores y escritores como STANLEY PAYNE ( en su libro EN DEFENSA DE ESPAÑA ) . ALBERTO G IBAÑEZ , con su libro , HISTORIA DEL ODIO A ESPAÑA . HUGH THOMAS , con su trilogía , EL IMPERIO ESPAÑOL , o el profesor RAMÓN TAMAMES , con su espléndido libro , LA MITAD DEL MUNDO QUE FUE DE ESPAÑA ; y otros muchos que han defendido con rigor todo lo que hicieron los españoles en el Nuevo Mundo, desmontando la leyenda negra .

Desde hace más de doscientos años , se viene agudizando una animadversión contra España por parte de tres frentes bien definidos . El primero de ellos por Naciones como Inglaterra , Países Bajos y Francia ; que no podían soportar como España conquistó el continente americano ; salvo Brasil , conquistado por Portugal . España creó cuatro Virreinatos , que ocupaban desde CALIFORNIA , LUISIANA , FLORIDA , TEJAS , NUEVO MÉJICO , CENTRO AMÉRICA , PERU , VENEZUELA , COLOMBIA , CHILE y RIO DE LA PLATA ; todo el Continente prácticamente salvo algunas zonas de Norteamérica . Luisiana fue un ejemplo de lo que los Españoles hicieron en América . En Nueva Orleans , hay una plaza llamada “ Plaza de Armas” ; donde está expuesto el escudo de España de la época de Carlos III . Carlos III llegó a un acuerdo con el Rey de Francia en 1762 ; por el que España se quedaba con Luisiana a cambio de otras pertenencias españolas . España perdió Luisiana en 1803 ; fue Napoleón quien nos la arrebató. El segundo frente lo formaban las Repúblicas Sudamericanas que estaban en contra de España y que contribuyeron a la desmembración de los Virreinatos . Uno de los principales enemigos fue Simón Bolívar ; de nombre completo Simón Jose Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios ; que lideró las campañas que dieron la independencia a varias Naciones Hispanoamericanas . Bolívar era descendiente de una familia de origen vasco establecida en Venezuela desde el siglo XVI . El tercer frente lo formaban políticos y personas influyentes en España , que desde finales del siglo XVIII y XIX conspiraron contra su País contribuyendo a que España perdiera las últimas provincias tanto en Hispanoamérica como en el Pacífico.

Los detractores de lo que hicieron los españoles en la descubierta de las Américas , han inventado el término América Latina o Latinoamérica para designar a América de habla española o portuguesa ; lo que ha creado un confusionismo en la mayoría de los medios de comunicación probablemente adrede . El término para designar América en este caso es el de Hispanoamérica o Iberoamérica . Hay un artículo titulado ¿” Porque Latinoamérica”, escrito en tribuna de ABC por el Doctor Jose Luis Perez Piqueras , que analiza porque se utiliza Latinoamérica en lugar de Hispanoamérica o Iberoamérica ; el artículo aclara muy bien cuando se deben utilizar los diferentes términos .

Existen cientos de ejemplos de lo que hicieron los españoles en América. Uno de los más importantes fue la gran labor realizada por Pedro de Gante . Estudió en la universidad de Lovaina , para después hacerse hermano franciscano del monasterio de Gante. Pedro enseñó a leer , escribir , y coser a miles de mejicanos ; fomentó la fusión de costumbres españolas e indígenas ; fundó una escuela en Texcoco , donde organizó talleres de herrería , sastrería , carpintería , albañilería , zapatería , pintura y dibujo . Muchos españoles se juntaron y se casaron con mujeres indígenas ; esta fusión contribuyó a que en los cuatro Virreinatos se hablara español y que hoy 500 años después se siga hablando .

Desde el segundo viaje de Colón a las Antillas , llegaron cantidad de frailes que como Pedro de Gante comenzaron a enseñar a leer y escribir, además de cristianizar a los indígenas . En 1512 había dos obispos en Santo Domingo y un tercero en Puerto Rico . En 1522 Hernán Cortés solicita a su Majestad Carlos V que enviaran más eclesiásticos a Nueva España para que ( transcribo literalmente lo que dijo Cortés ) “ para que ayudasen a plantar más por entero en estas partes la fe católica “. Evidentemente el cristianismo había participado desde el primer momento en la conquista de las Indias .

Acerca del presunto genocidio que se dio en el Nuevo Mundo por los conquistadores españoles , el profesor Tamames en su estupendo libro titulado “La mitad del Mundo que fue de España”, escribe : el colapso demográfico en las Américas , no se produjo por el genocidio ; este no existió como tal . En un principio de la descubierta del Nuevo Mundo ciertamente la población de estas islas y del Continente vivía sin trabajar en un paraíso , disminuyó al mínimo, sobre todo por la encomienda de la mano de obra necesaria ; pero también por las epidemias de gripe viruela y otras enfermedades que llevaron los españoles” nunca por el exterminio de los indígenas a manos de los conquistadores .

El fiel de una balanza siempre se inclinaría a favor de lo bueno que hicieron en la conquista los españoles en contra de lo malo que también existió pero en mucha menor medida . Al contrario de otros países que colonizaron América , como Inglaterra , Holanda o Francia , España no lo hizo ; creó provincias dentro de los cuatro Virreinatos que componían el Continente .

No me voy a extender más. Para conocer en profundidad lo que aconteció en el descubrimiento de América por los españoles , y las verdaderas Indias en el Pacífico , hay que leer los libros a los que me he referido en el primer párrafo , que desmontan la “leyenda negra” que los enemigos de España han inventado.

Agustín Hidalgo

Economista