Felonía, felones y tiranos

El Presidente de la Generalitat, que fue espiado en el caso “Pegasus”, pide amparo al Juzgado penal, solicitando depurar así posibles responsabilidades nada menos que del CNI. Paralela e ilógicamente, su propio grupo, ERC, -junto con el resto que sostiene al precarista Gobierno-, ponen en marcha una “Comisión” en el Congreso de acoso y derribo al Poder Judicial con la excusa de depurar el poder legislativo los mismos hechos- inadmisible doble filtro, buscando ahora irregularidades judiciales-, Inauditamente, el Gobierno sin Norte, sin credibilidad y secuestrado, para contentar a sus peculiares socios, se aviene a desclasificar determinada información secreta, cuando el propio Gobierno, podría salir perjudicado. Sencillamente, un tema en que la realidad morbosa, supera cualquier ficción.

Lo que no cuentan los promotores de esa auténtica sedición, cuyos cabecillas, fueron sentenciados y condenados a prisión, es que la ilegal “agencia de inteligencia catalana” (desmontada con la aplicación del Art. 155 CE, al igual que las ilícitas embajadas) es que ellos, habían espiado a su vez a periodistas, políticos, abogados, policías, e incluso personas del ámbito civil, entre otras, a los dirigentes de Sociedad Civil Catalana (SCC), y todo ello sin la preceptiva autorización judicial de la Sala del Tribunal Supremo, a diferencia del caso Pegasus que había autorización acorde a derecho y a la gravedad de los hechos a investigar.

Por ello, no es extraño que Europa, -máxime desde el intento de aprobar una a todas luces ilegal amnistía-, tenga la “lupa” enfocada hacia España, donde al unísono, Asociaciones de Jueces, Fiscales, Abogados, Notarios,-como operadores jurídicos, sean tanto de ideas de derechas o izquierdas- coinciden en que se está realizando un atropello a la democracia, y por extensión al Poder Judicial, poniendo en riesgo el imperio de la ley, la seguridad jurídica, la igualdad y múltiples otros derechos fundamentales, y que corroboran incluso sólidos líderes históricos del partido promotor de dicho adefesio jurídico; hechos que ponen en duda, nuestra hasta ahora excelente salud democrática, aproximándola peligrosamente a los intentos totalitaristas de deslegitimar el poder judicial al estilo de Hungría o Polonia.

Europa, debe saber neutralizar este conato totalitario propio de tiranos nacionalistas que están intentando reproducir la solera sangrienta que dejaron en el S. XX. Debe recordar que Hitler, nunca abrogó la constitución de Weimar, solo la utilizó para sus propios fines, aprovechando la indiferencia y desidia de la mayor parte de la población y la sumisión del poder judicial, tal como quedó patente en el juicio de Núremberg.

Las instituciones de la UE, deberían ejecutarlo, con la misma frialdad con la que un cirujano extirparía un célula cancerígena, sin titubeos o contemplaciones, puesto que si esta agresión de la “extrema izquierda y parte de la derecha (no olvidemos que Junts es la antigua derecha de CiU, o caso del PNV), caso de prosperar, al margen de pasar España a considerarse un Estado de no derecho y tener incluso que indemnizar a las supuestas víctimas, ello alteraría el propio “statu quo” democrático internacional, por cuanto sentaría un precedente que legitimaria los referéndums independentistas que ansían múltiples regiones europeas en base a que se consideran pueblo y lengua diferentes de sus propios estados (regiones más ricas, fruto de la promoción estratégica paradójicamente de sus propios estados). Acaso, la miope Europa, ¿no observa que se está intentando imponer el catalán en sus instituciones, -con la excusa del bilingüismo-, mientras, ellos destierran de forma aberrante el español de sus aulas e instituciones autonómicas, incluso omitiendo cumplir las sentencias judiciales? ¿No ven que incluso, intentan procesar a los propios jueces y anular el poder judicial?.

Hasta ahora, Europa y sus instituciones, viendo como degradó su propio derecho con la “euroorden” respecto al prófugo Puigdemont, ha demostrado que es “débil, torpe, lenta y ciega”, tratándolo como un mero problema casero nacional. Ahora, se sorprenden qué en esta segunda fase, los separatistas, mudando el rostro de corderos a lobos, ya están atacando la propia Europa y sus instituciones. La “revolución de las sonrisas”, aprovechando la manipulación de la libertad de expresión, sin respetar sus límites y limitaciones, ha dejado paso a mostrar los dientes y las fauces de la auténtica bestia. La mayor esperanza de que “no pasarán”, entiendo es la oposición frontal del verdadero soberano pueblo español, quien nunca toleró la tiranía, unido a su excelente y valiente Poder Judicial que pondrá a cada tirano en su sitio, puesto que de esto va precisamente de “tiranía”, ya relatada tanto en el antiguo mundo griego, en Las Partidas de Alfonso X, o en Maquiavelo, autor este último que entusiasma a Pedro Sánchez, como el mismo ha manifestado en sede del Congreso.