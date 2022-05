Ladridos OTAN. ¿Cabalgamos o nos cabalgan?

Era visto. De nuevo una frase del Papa ha sido objeto de manipulación. Esta vez para achacarle que justifica la invasión de Ucrania por Putin. Aún a pesar de que le haya dicho en público al líder de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el patriarca Kirill, pro-guerra, que no se convierta en monaguillo de Putin, e insistir, afirmando: “Hermano, no somos clérigos de Estado, no podemos usar el lenguaje de la política sino el de Jesús”. Y aquí está, a mi juicio, el quid de la cuestión. No porque se trate únicamente de seleccionar un lenguaje u otro, sino porque los lenguajes, cuando son los adecuados, expresan fielmente lo que siente y piensa quien habla. En otro caso, se hacen ininteligibles o directamente prostituyen el mensaje que se ha querido hacer llegar.

Juzgar las declaraciones del Papa con gafas de un comentarista político, y dando por hecho que los parámetros y razones del Papa se encuentran a ese nivel, es un error garrafal, lamentablemente muy común, sea por simpleza o mala intención. El que eso haga no podrá entender nada sobre el Magisterio de La Iglesia. Sería, en otro orden de cosas, como intentar comprender y explicar hechos históricos con la visión que hoy tenemos de las cosas.

Supongo que no me excedo, si estimo que todos descartan que al Papa le mueve un afán de que se extienda el paraíso comunista, o que tiene intereses en la industria armamentista, etc

Es evidente, para quien quiera ver, que su preocupación son las personas, las familias, los pueblos, y el respeto a sus derechos, piensen en cristiano o en budista, o no crean en nada.

La Iglesia, después de tantos siglos, es maestra de humanidad. Ha demostrado con sus miles y miles de mártires que ha sabido quedarse al lado del doliente, del descartado, del machacado, del perseguido. Ha sufrido y sufre en sus carnes la incomprensión y hasta el ataque de sus hijos, que quisieran ver como el Magisterio se ejerce ajustándose a sus criterios personales, con enfrentamientos, desaires e imprudencia. ¡Cuántas vidas se han salvado en Vietnam, Corea, China, Guinea, Burkina Faso, etc, etc, etc, gracias a que la Iglesia supo callar oportunamente, sin dejar de actuar con discreción. Actuó con corazón de Madre, no como política. Y, el corazón tiene razones que la razón desconoce, como decía Blaise Pascal.

Es todavía más doloroso es ver como muchos hijos de la Iglesia Católica se avergüenzan de lo dicho por el Papa. Y no solo en esta ocasión. Pretenden desligarlo de la Iglesia. Es una opinión personal, dicen. La Iglesia es otra cosa. Y tienen razón, pero una sin la otra son imposibles.

Es un defecto muy extendido generalizar lo que hace un miembro de una colectividad (especialmente lo malo) sobre todos sus miembros. Y la Iglesia es blanco preferido de esa práctica. ¿Cómo pueden esperar los católicos críticos que, cuando habla su máximo representante, se considere la mera opinión de un particular sobre una situación concreta? Este Papa tiene expresiones muy llanas y llamativas. Pero no debemos quedarnos en eso.

Lo dicho no obsta para considerar compatible aquello de “en cuestiones de opinión, tanto vale la mía como la de Su Señoría”. Pero, aunque solo fuese para evitar caer en el peligroso vicio de la soberbia, y ejercitarse un poco más en la virtud de la humildad, recomendaría una mayor prudencia en los juicios. Porque, además, es difícil encontrar quien tenga mejor información a nivel de calle de cada país y lugar, que la Iglesia.

Quizá me vean, en sentido peyorativo, como otro papista o clerical.

Sin embargo, referidos a este asunto de Putin y Ucrania, yo ya me había manifestado anteriormente a estas manifestaciones del Papa, y en el mismo sentido, en un artículo publicado en este medio, el pasado día 24 de febrero, que llevaba por título “La rueca rusa” (https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/la_voz_del_lector/la-rueca-rusa/20220224102256354915.html En él ya dejaba entrever que la actuación de OTAN se parecía mucho a una provocación y que iba a ser entendida como una amenaza por Rusia.

Todavía hoy opino que esta invasión/guerra pudo haberse evitado.

El correr de los acontecimientos parece confirmar quien gana y quien pierde con este conflicto.

Desde luego, no gana la paz, ni la disuasión, ni la convivencia de los pueblos y su riqueza.

Habría que preguntarse el por qué de tanto empeño de los cowboys en pasearse a caballo acariciando las cachas de sus revólveres, dejando asomar de la funda sus rifles de repetición. Y una cuestión similar, sobre sus siempre compañeros de intereses, los ingleses, nos interpela: ¿a qué viene tanta implicación y rapidez en echar a la mar sus bajeles?.

Naturalmente, siempre es muy reconfortante plantear las batallas en territorio ajeno y lejano, para que los muertos, heridos, la destrucción y la miseria les toque ponerlos a otros.

Pienso que los políticos de la CE no han estado, no están, ni de lejos, a la altura que debieran.

Quiero creer que hay diferentes formas de integrarse en una Alianza defensiva, sin desplegar armamento a las puertas del vecino. A éste debiera quedarle claro que lo que se busca es defenderse, con todas las consecuencias, de una probable agresión, particularmente a la vista de sus últimas acciones. No es lo mismo firmar un tratado de No agresión y establecer un colchón que mantenga el status quo, que incrementar bases y armamento en esos territorios limítrofes.

Evidentemente, no es igual. La elección de una u otra alternativa tiene mucha relación con lo que se pretende en realidad. Pero, eso nunca nos lo cuentan.