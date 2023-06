¿El PSOE como el Real Madrid?

En futbol sólo existe un equipo en el mundo capaz de lograr lo que el Real Madrid.

Por citar un ejemplo lo sucedido en la campaña de la Champions League el pasado 2021-2022 solo está a su altura. Comenzó su andadura el último de la fila en cuanto a favoritos pero fue capaz de eliminar a cuatro de los grandes, Paris Saint Germain, Chelsea, Manchester City, rematando la final frente al Liverpool ganando su copa número 14.

En todas las eliminatorias no partió como favorito pero todas ellas las pasó, algunas a última hora y con enorme sufrimiento. Los rivales señalaban que con él en frente no se puede, no se debe dar nada por ganado hasta el minuto final como ocurrió con el City o Chelsea.

Sus jugadores tienen un gen especial marca de la casa que les permite acceder a los milagros, porque creen en que todo es posible.

Viendo el panorama político actual se podría deducir, que el PSOE de Pedro Sánchez tiene en estos instantes esos genes de ese Real Madrid. No se confíen pues los PP-VOX en tándem que desde el pasado 28-M de manera prepotente ya se ven en la Moncloa.

En apenas una semana de nuevo el carácter de superviviente nato del actual presidente del gobierno está muy cerca de darle la vuelta al partido, como el Madrid. Su cambio de guion ha pillado a sus contrincantes con el pie cambiado, provocando un fuerte nerviosismo que les está obligando a cometer errores,

Así el proceso anárquico de los pactos con VOX está dejándoles con las vergüenzas al descubierto.

No ha hecho falta una campaña, que todos los expertos señalaban como de dudosa eficacia, del “que viene la extrema derecha”, porque ellos mismos lo han dejado al descubierto.

No es que venga, es que ya está, porque la facilidad de pactos en más de cien municipios, algunos con mayoría previa del PSOE como Valladolid o Burgos y comunidades autónomas como Baleares, Valencia, o Aragón lo pone de manifiesto.

Sólo les ha surgido un escollo en Extremadura debido a una posición firme de su líder allí, María Guardiola.

Pero esta actitud de dignidad política que podía aparentar una diversidad de comportamiento, ha quedado quebrada en las últimas horas en las que ha comenzado a recular de manera indigna.

No existen diferentes PP más moderado o más extremista, existe sólo uno que apuesta sí o sí por el pacto con VOX a cualquier precio.

Y ya vamos sabiendo cuál es, vuelta al pasado en materias como igualdad, lucha contra la violencia sobre la mujer, derechos fundamentales como el aborto, diversidad, apoyo a los más necesitados, o ataques a la ley de memoria histórica.

Ya saben las gentes del colectivo LGTBI lo que se les viene encima. Además la facilidad de acuerdo entre ambos en Valencia preludio de lo que sucederá en el resto, ha dejado claro que ha sido porque ambos son poseedores de la misma ideología y solo les separan pequeños matices sin importancia.

Con este nuevo escenario, la caída de caretas en la derecha y la recuperación de resistencia en el PSOE añadido a la consolidación del Sumar de Yolanda Díaz, ha supuesto un balón de oxígeno para la izquierda.

Las casi cuatro semanas que nos quedan, los diez últimos minutos de juego del Real Madrid, van a suponer la remontada aunque tengamos que jugar laprórroga.

Es el momento de la verdad porque aún hay partido y para ello necesitamos a toda la plantilla, titulares y suplentes. Como en esos encuentros de futbol históricos son precisamente estos últimos los que lo ganan.

El 28-M supuso un fuerte impacto, pero lo que ha sucedido en apenas un mes ha supuesto el despertar de quienes molestos y enfadados con algunos errores del gobierno se quedaron ese día en casa. Esta vez no va a ser así y este partido lo vamos a ganar.

Al grito de Hala Madrid! Se venció al todo poderoso Manchester City el año pasado, al grito de Hala la izquierda! seremos capaces de volver consolidar un gobierno de coalición.

Ha comenzado la remontada y el próximo 23-J como aquel Real Madrid el 28 de mayo de 2022 alzaremos de nuevo la Champions.