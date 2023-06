No todos Somos Iguales.

Se ha demostrado y las caretas se caen cada vez más.

No es lo mismo un turista titánico que un negro en una patera y está muy claro. Países en conjunto colaboran y si hace falta ponen medios millonarios para rescatar lo ya irrescatable.

Sin embargo dejaron morir a cientos y ya son miles en otros mares porque no tenían dinero, porque no tenían carta de recomendación porque no venían de un país rico y tampoco eran de la alta burguesía elite ni eran sus majestades.

La falsedad y la hipocresía se descubre en un plis plas.

Nadie piensa en el dolor extremo de las familias de los pobres que se hundieron en el mar sin embargo si que autoridades darán el pésame a los que , si la suerte no lo remedía pueden morir.

No vamos a poder salir del círculo cerrado en el que estamos sino cambiamos el cambiar cuesta y mucho pero es , y es lo que toca.