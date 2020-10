¿Una segunda ola?

Sr director,

Corresponde a los médicos españoles tomar el timón de este errático manejo de la pandemia. Aplaudo al Dr. Cavadas en manifestar que nunca hemos estado en manos de expertos. Necesitamos que su medio de comunicación de voz a los médicos más competentes en pediatría, gerontología, medicina preventiva, infecciosas, UCI..., para comunicarse directamente con la población de todo el país para fijar de una vez por todas, los protocolos médicos necesarios. Tenemos que evitar que los políticos confundan, porque sobre éstos no pesa la desesperación e impotencia por la pérdida de vidas humanas, y no están en primera línea arriesgando sus vidas. Acuérdese de los consejos de los expertos oficiales: “será si acaso 2 o 3 casos...” “mascarillas NO, luego, SI”, etc.

La gravedad de la situación es, que la confusión ha dirigido su atención al covid, y los cuadros graves de otros tipos están desatendidos o infradotados. Cualquiera de nosotros con buen estado de salud ayer, hoy, podemos sufrir cuadros agudos mortales. No es broma de mal gusto, pero considere a sus compañeros y sus familias. ¡Sí! Trato que sea tema de necesidad y no de tertulia, ni de “noticia”.

Creo que no tenemos segunda oleada. El virus no se fue cuando dijo aquél: “hemos vencido y ahora somos más fuertes...”. Con el confinamiento se evitó la libre y masiva circulación del virus. Pero, con la desescalada la población volvió a los focos de infección. No hablemos de contagios, sino de portadores. Posiblemente ahora todos somos portadores o llegaremos a serlo, quizás al final del invierno. Los PCR sólo son válidos como test, y si son positivos y dan la carga viral. Ha habido muchos casos sintomáticos PCR negativos, y positivos, sin sintomatología. El mensaje que le quiero transmitir es que idee el medio por el cual los médicos comuniquen directamente a la población; por ejem. desde la radio en tiempo real o podcasts, cuáles son los síntomas (y demos por hecho que somos portadores). Y hacer semiología médica, separando los casos leves (gran mayoría), de los graves, en función del día de inicio y los síntomas. Avisar según eso, cuándo hay que ir al hospital (como la telemedicina de Australia, sin usar teléfono, educando a la población para que no se alarme). Así, no sobrecargamos ni a la primaria ni a las urgencias. Pero hay que “colgar” mañana mismo lo que le digo. Reúna Ud. a los verdaderos expertos (que no pasen por las Consejerías: es broma) y hagan un “manifiesto” como médicos. Habrá otros matices médicos que ellos saben mejor que yo. ¡Ojo! Escuchemos a los científicamente verdaderos expertos.

A todos los niños de España, que le tomen la temperatura antes de irse a la cama y al levantarse. Si tienen, NO cole. Y, tener en el móvil o TV los síntomas que hemos dicho y la evolución de los mismos por días para que los padres o abuelos sepan, y no se alarmen. No hace falta PCR. Puede que, al tercer día, la mayoría puedan volver al cole. Lo mismo para los maestros y profesores, y personal no docente.

Lo mismo, lo correspondiente para adultos, mayores, y residencias geriátricas.

Al tiempo hay que “colgar” los tratamientos en función de la evolución de la enfermedad y edad. Importante: todavía no tenemos fármaco don diana etiológica específica; salvo para evitar la “tormenta” inflamatoria, y, posiblemente, micro trombótica. Los más expertos que nos digan si esto es así. Las farmacias tendrán los tratamientos preparados. Sólo mostrando la cartilla se expenderá. Es en la farmacia donde queda registrado el enfermo y el tratamiento entregado. El farmacéutico tiene que preguntar al enfermo si tiene alergia o hipersensibilidad a algún medicamento, y podrá cambiarlo. Que nos digan, al respecto, los estupendos farmacéuticos que tenemos.

Yo llamaría “segunda ola” si los GENETISTAS demuestran mutaciones, con respecto a los virus de la “primera ola”. Y, si algunas de éstas se relacionan con los casos más graves clínicamente.

Es muy penoso saber por la lectura de su periódico las consecuencias sociales más allá de la enfermedad. ¿Quiénes han sido los que dijeron o no dijeron a la población lo que había que hacer, y ahora, quieren que otros asuman las que siempre han sido sus responsabilidades? Si no, que hubiesen puesto al frente médicos que sí saben qué es: etiología, fisiopatología, sintomatología y tratamiento. El que dijo a los ciudadanos: “hemos vencido…etc.”, ¿tiene algo que ver con la mal llamada segunda ola? Imagine que le pasaría a Ud. como presidente de su comunidad si dijera que el ascensor ya funciona bien, y se mata el primer vecino que sube en él.

Gracias por su atención. Sólo necesitamos que nuestros estupendos médicos sin color político alguno, dirijan los siguientes pasos. A ver si Dios quiere que podemos salir de esto con el menos daño posible en todos los ámbitos de la vida.



JMVR

05/10/2020