Alarma en Marca por el ‘sorpasso’ del diario As en las audiencias de la página web.

El diario As amenaza la posición del periódico más leído de España: el diario Marca. Después de varios meses de continuos ascensos, el periódico deportivo del Grupo Prisa ha conseguido ser el periódico español con más audiencia según Gfk Dam, que le atribuye 13,7 millones de usuarios únicos. As ha logrado un incremento del 9,2% sólo en el último mes en este apartado.

En segundo lugar, dentro de la clasificación se encuentra el diario Marca, con 13,3 millones de usuarios únicos. Eso sí. En otras métricas, como páginas vistas y sesiones, Marca mantiene todavía la primera posición.

Alarma en Marca

Este ‘sorpasso’ insólito del diario As ha provocado alarma en la dirección del diario deportivo de Unidad Editorial. Según explican, están preocupados por un posible cambio de tendencia. Aunque de momento no se ha aprobado ninguna medida drástica, no se descartan de cara al futuro.

Pero en Marca no sólo genera inquietud el adelantamiento de As. Es que por detrás hay medios que también están experimentando considerables subidas. Por ejemplo, el Mundo Deportivo, que ha conseguido una subida del 12% en usuarios únicos de un mes para otro hasta lograr 13,0 millones de usuarios.

“Lleva camino de convertirse en líder en un par de meses si continúa esta tendencia” aseguran. De hecho, el temor que tienen en Marca es que ellos “están más cerca” de Mundo Deportivo que del diario As. Completan el Top 5 de medios deportivos más leídos el diario Sport y La Grada.

Polémica con Siro López

En los últimos días, se han hecho virales las declaraciones de Siro López contra Josep Pedrerol. El comentarista deportivo ha sugerido que el presentador del ‘Chiringuito’ provocó el fin de su colaboración con Marca a través de su canal de Twitch por un enfado.

Desde Marca señalan a Confidencial Digital que “se ha malinterpretado” este asunto. El final del contrato de Siro López, explican desde el periódico, se debe a “un tema económico, de publicidad, al 100%”, exclusivamente. No hay otro motivo, advierten.

Desde el diario deportivo de Unidad Editorial aseguran que Marca “quedó bien con Estrella Galicia” y posiblemente habrá un nuevo acuerdo con esta compañía. Insisten en que con la empresa “quedaron bien”.

Xavi Hernández busca un topo

La otra noticia del momento relacionada con la prensa deportiva en España es la revelada por ‘El Chiringuito de Jugones’, que asegura que Xavi Hernández busca dentro de su equipo técnico al filtrador de las noticias que tienen que ver con el F.C. Barcelona.

Redactores de Marca Barcelona señalan a ECD que a ellos también les había llegado la información de que Xavi Hernández estaba buscando “un topo” dentro del vestuario, tal y como les han alertado sus propias fuentes.