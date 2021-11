La dirección de Contenidos de Telemadrid y los sindicatos no se ponen de acuerdo ni para reunirse

Falta de comunicación y de sintonía entre los sindicatos y la nueva dirección de Telemadrid. Según ha podido conocer Confidencial Digital, la relación entre la cúpula del canal y los representantes de los trabajadores no pasa por un buen momento tras la llegada de la nueva dirección.

El nuevo equipo de la televisión regional está liderado por el administrador provisional, José Antonio Sánchez, y su ratificación tuvo lugar el pasado mes de septiembre gracias al acuerdo entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , y Vox.

El conflicto ha surgido con los primeros contactos entre la dirección general de Contenidos Audiovisuales, liderada por el periodista Ramón Camblor, responsable de magazines en TVE entre 2013 y 2018, que fue fichado para este puesto en agosto de este año para sustituir a Francisco Díaz Ujados, y los representantes sindicales de la cadena.

La confrontación se debe a la ausencia de una reunión trimestral de Contenidos, que se convocaba con los anteriores dirigentes de la televisión autonómica, donde se informaba a los representantes de los trabajadores sobre los cambios que se iban a realizar en la plantilla.

Sin embargo, han pasado casi tres meses de la llegada de la nueva dirección de Contenidos y esta reunión todavía no se ha convocado. Mientras tanto se han producido importantes cambios en la programación de Telemadrid como la contratación de Bertín Osborne, los cambios en la dirección de Informativos o la creación de un nuevo puesto y la designación de un responsable de Cultura.

Dos versiones opuestas

Las dos partes implicadas en esta polémica ofrecen versiones completamente distintas sobre lo que está sucediendo. Unos echan la culpa a los otros y viceversa.

Fuentes de la dirección de Telemadrid señalan a ECD que son los sindicatos los responsables de tanta indefinición: “habrán quedado o no en celebrar dicha reunión”. No tienen noticias. Sin embargo, ante esta misma pregunta los representantes de los sindicatos delegan la iniciativa en la dirección del ente público y destacan que todavía no han recibido “ninguna invitación” para celebrar dicho encuentro.

El contacto más relevante entre las partes hasta la fecha tuvo lugar el lunes 1 de noviembre, cuando al despacho de Ramón Camblor llamaron cuatro representantes sindicales. El directivo aseguró que desconocía que esa cita estuviera fijada y señaló a los sindicatos que preguntaría por el procedimiento a seguir. No ha habido más noticias.