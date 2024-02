Las empresas de ‘clipping’ protestan por la subida del 200% en el precio de las noticias.

‘Tambores de guerra’ por los derechos de propiedad intelectual de las noticias. Confidencial Digital publicó hace unos días que, por la copia digital de las noticias, se iban a generar seis millones de euros más para las compañías de medios de comunicación, de los que todavía faltaba por concretar los porcentajes.

Una parte de ese dinero, que todavía debe concretarse, tendrá que salir de las empresas de clipping, compañías especializadas en el análisis y recogida de noticias para empresas y entidades públicas. Y esta ha sido la gota que ha colmado el vaso para este sector.

Fuentes de estas sociedades señalan a ECD que el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) lleva meses subiendo los precios que les cobra por cada noticia sin que se justifique con una mejora o cambio alguno en el servicio que éste les presta. Y se trata de un incremento considerable. Por ejemplo, en un plazo de 13 meses, desde diciembre de 2021 a enero de 2023, los tres principales grupos editoriales (Prisa, Unidad Editorial y Vocento) incrementaron los precios de sus noticias más de un 200%.

Según las cifras a las que ha tenido acceso Confidencial Digital, el Grupo Prisa, ha subido el precio durante este periodo de 0,1 euros por la utilización de cada noticia a 0,4 euros. Un incremento del 305%.

Los medios de Unidad Editorial han pasado de cobrar 0,09 euros por recorte a 0,27 euros en la actualidad. Un alza del 214%. Por su parte, en Vocento se ha producido una subida del 225%, al pasar de 0,08 euros/recorte a 0,25 euros/recorte.

Si estos costes se comparan con los que debe pagar una Agencia de comunicación, según las tarifas publicadas por CEDRO (0,00732 euros por artículo de muro de pago y 0,0056 euros por artículo en abierto), se observa que por los medios del Grupo Prisa y Unidad Editorial una empresa de clipping debe pagar hasta 55 veces más y por los del Grupo Vocento hasta 34 veces más.

Trato diferente a empresas de clipping y otros actores del sector

¿Por qué CEDRO cobra precios diferentes a las empresas de clipping que a las Agencias de comunicación, instituciones públicas o empresas privadas? Según fuentes de estas compañías, con las Agencias se aplica la Ley de Propiedad Intelectual, que en su artículo 164 señala que “las entidades de gestión están obligadas a establecer tarifas generales, simples y claras” y que cuya metodología “se aprobará mediante orden del Ministerio de Cultura y Deporte”.

Sin embargo, desde las compañías de clipping denuncian que a ellos no se les aplica las tarifas que prevé la Ley, sino precios que, con las entidades de gestión, “se reservan para usos diferentes y, en todo caso, excepcionales”. Basándose en estos razonamientos, desde las empresas de clipping señalan que este es el motivo de las “subidas de precios desproporcionadas”.

Respuesta de CEDRO

ECD se ha puesto en contacto con fuentes CEDRO para preguntar por esta cuestión. Esta ha sido su respuesta:

“Con independencia de la decisión de subir los precios, la mayoría de estos no se habían visto actualizados desde 2014, ni tan siquiera el IPC. En las auditorías a las empresas de seguimiento de medios se empezaron a encontrar desviaciones, tanto en las declaraciones de uso de artículos declarados (se declaraban menos que los auditados), como en usos no autorizados de los mismos (hemerotecas no autorizadas, informes…).

De hecho, el uso de artículos de los editores se ha incrementado un 400% y, aun teniendo en cuenta la subida de precios, la cantidad recaudada por la actividad de seguimiento de prensa de 2023 es similar a la de 2015. De hecho, la media de las bajas a los precios que ofrecen las empresas de seguimiento en los concursos públicos supera el 50%.

Es importante tener en cuenta, que este mercado no está regularizado si se compara con el de países de nuestro entorno, donde la compensación para los editores por los usos que hacen las empresas de seguimiento de medios (no los internos de empresas y Administración Pública) puede variar de 5 a 12 millones de euros al año y en España apenas llega 1,7 millones”.