La FAPE abre el debate sobre si sólo deben ejercer el periodismo los que tengan el grado universitario

La pasada semana se celebró una reunión vía telemática de las asociaciones de prensa integradas en la FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Uno de los temas que se trató es quién puede trabajar como periodista y quién debería considerar el reglamento de la asamblea que es periodista.

Fuentes presentes en la reunión señalan que los representantes de varias comunidades autónomas, como País Vasco, Extremadura y Asturias, plantearon que no puedan ejercer de periodista quien no haya cursado “la carrera de periodismo o comunicación”. Según esta propuesta, serían excluidos del ejercicio de la profesión los titulados en otras carreras que luego hayan cursado un máster o los que no terminaron los estudios.

El presentador de la COPE, Carlos Herrera, el director de eldiario.es, Ignacio Escolar y el exdirector de El País, Javier Moreno, son algunos de los ejemplos más significativos de profesionales que ejercen actualmente y no tienen el título universitario de periodismo. Cabe indicar que, aunque Moreno estudio Químicas finalmente hizo el máster de El País.

Los que defendían la exclusión de los másteres como vía de acceso a la profesión apuntaron que, si se dedican al periodismo, no se les conceda el carnet de prensa que emiten las asociaciones de la prensa.

Escrito de la Asociación de Periodistas de Oviedo

La Asociación de la Prensa de Oviedo fue un paso más allá y pidió en un escrito que se aprobara un cambio en los estatutos de la asociación para provocar este cambio. Esta idea estaba basada, según explican, en un informe de la Comisión de Garantías y Auditoría.

Según señalaron, en este documento se concluye que la actual redacción del artículo 4.5 de los Estatutos permite “también el acceso de quienes poseen un título superior que requiera previamente de un grado o licenciatura, como es el caso de los másteres, dándose así la circunstancia de que aquellos licenciados o graduados de otras carreras les basta con cursar un máster en Periodismo para acceder a la profesión”.

Propuesta rechazada

No obstante, la necesidad de una mayoría reforzada y la negativa de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), la más numerosa en cuanto a miembros con casi una cuarta parte de los socios, provocó que esta propuesta fuera rechazada. Por tanto, los estatutos de la FAPE no se van a modificar.