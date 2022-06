La productora de la serie de Pedro Sánchez, a punto de hacerse con la señal de la televisión del Congreso

Cambio ‘audiovisual’ en el Congreso de los Diputados. Secuoya Studios, la productora que prepara una serie de ficción sobre el presidente Pedro Sánchez, está a punto de hacerse con el contrato de la señal de la televisión de la Cámara Baja.

Según ha podido confirmar Confidencial Digital, esta factoría ha sido la única empresa que ha presentado una oferta al concurso público para gestionar durante los próximos dos años la señal institucional del Congreso de los Diputados.

Desde el año 2016, el Grupo Mediapro había sido el responsable de gestionar la señal de televisión del Congreso. Este servicio consiste en la gestión de casi 50 cámaras de televisión, activas de manera permanente, para hacer llegar a los medios de comunicación y los ciudadanos la actividad parlamentaria que se desarrolla tanto en las sesiones de pleno como en las comisiones, además de los actos institucionales y otras actividades que organiza la cámara.

Sin embargo, la propia compañía que dirige Jaume Roures confirma a ECD que en esta ocasión no se ha presentado a la renovación de este servicio. Fuentes políticas aseguran que el motivo de esta ausencia es que, conocida la oferta realizada por Secuoya, no podían mejorar las condiciones y decidieron dar un paso atrás. Este hecho no ha sido confirmado ni desmentido por Mediapro tras ser preguntado por este medio.

Contrato del Congreso

Este contrato, programado para los dos próximos años, tiene un presupuesto de 1.320.764,59 euros por cada uno de los ejercicios. Con este dinero hay que abonar el sueldo de un total de 26 trabajadores entre los que hay dos jefes técnicos, un jefe de redacción y nueve operadores reporteros, entre otras posiciones. Pero existe la posibilidad de prorrogar este contrato hasta el año 2025 y extenderlo hasta los cinco años.

Como ya adelantó Confidencial Digital, el Congreso de los Diputados aumentó el presupuesto más de un 18%en esta partida para sufragar sus servicios de televisión y producción audiovisual. Desde el organismo establecieron que se debía comunicar mejor su actividad y se destinó más dinero a estos trabajos. Ahora se emite mediante satélite, cable e Internet, con una programación basada en la retransmisión en directo y diferida en las sesiones, así como la creación de programas divulgativos de producción propia.

Con este nuevo contrato, el Congreso quiere que se “diseñen nuevos formatos y programas audiovisuales” y que se ponga el énfasis en la “adaptación de los contenidos de producción propia según las características y especificidades de los medios y redes sociales”.

Renovación del servicio

La rectificación del pliego de este nuevo contrato se publicó el 15 de febrero. Posteriormente el 10 de mayo hubo un encuentro en el Congreso de los Diputados en el que se abrió la documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables, factor clave para el contrato de prestación de servicios.

Confidencial Digital se ha puesto en contacto con fuentes oficiales del Congreso de los Diputados por si querían realizar algún comentario. Desde la oficina de Comunicación no confirman que este servicio se va adjudicar a Secuoya Studios, pero admiten que el concurso se resolverá “en los próximos días”.

Falta por conocer cuál es el importe final por el que se ha adjudicado este servicio, aunque algunas fuentes mediáticas han recalcado las “buenas condiciones” que plantearon. Fuentes oficiales de Secuoya Studios consultadas por ECD han declinado hacer comentarios ya que “la adjudicación no es definitiva”.