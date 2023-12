La productora de 'La Voz' ha integrado a la factoría Weekend en su estructura.

Mediawan es una multinacional de origen francés, pero que lleva varios años de expansión por países como Italia, Francia y España. Su entrada en Boomerang TV se produjo en el año 2020, con su adquisición por cien millones de euros del grupo francés Lagardère Studios.

Recientemente, por ejemplo, provocaron un relevo en Boomerang TV, la productora que gestionará ‘La Voz’ hasta finales de año. En este caso, se apostó por un cambio de dirección para nombrar a Jorge Pezzi consejero delegado.

Además, Mediawan tiene acuerdos con productoras españolas como Good Mood, de Daniel Écija; Weekend Studio, de Tomás Cimadevilla; Veranda TV y la alemana Leonine.

Cambios dentro de las productoras

En estas últimas semanas, las productoras de Mediawan han sido protagonistas de varias noticias. La llegada de ITV Studios a España con Nathalie García provocó la negociación de cambio de productoras de programas punteros como ‘Pasapalabra’, ‘La Voz’ y ‘El Cazador’. En estos casos, respectivamente, los dos primeros programas saldrán de Boomerang TV y el otro de Mediacrest.

Además, The Weekend Studio, no ha conseguido cerrar varias propuestas de programas. Por ejemplo, la adaptación de ‘XRey’ a serie de televisión continúa parada al no encontrar programa.

Además, se hicieron también con los derechos de un libro de Julio Iglesias con el objetivo de realizar un ‘biopic’. Se trata de ‘Hey! Julio Iglesias y la conquista de américa’, del escritor Hans Laguna y encargado por la editorial Contra, especializada en libros de música, deporte y cultura popular.

Este volumen se presenta como un trabajo documentado donde se describe la vida del cantante y su plan para irrumpir con éxito en el difícil mercado norteamericano a mediados de los ochenta. Desde la factoría intentaron venderlo primero en TVE y después en Movistar Plus+, pero en ninguno de los casos salió adelante. Además, la cadena pública acabó eligiendo otra productora para el ochenta aniversario del cantante.

En este caso, desde Mediawan se han propulsado sinergias. Por este motivo, The Weekend Studio ha dejado su oficina en Madrid para mudarse a las oficinas de Boomerang TV. Las fuentes internas especifican que el objetivo es ahorrarse el alquiler aprovechando “que hay espacio”.