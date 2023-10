La productora de ‘Pasapalabra’ ficha a Nathalie García para dirigir ITV Studios España.

Fumata blanca. La factoría británica de contenidos televisivos ITV Studios ha contratado a Nathalie García como consejera delegada de la nueva división que va a abrir en España.

Nathalie García llevaba nueve años en Fremantle, a donde llegó en 2014 procedente de Plural Entertainment. Allí ejerció de directora general de la productora de Prisa para España y Portugal y fue impulsora de formatos como ‘Hermano Mayor’. Antes de llegar a Plural, fue directora general de Notro TV, división del Vértice 360 y trabajó en formatos como ‘Doctor Mateo’. También fue responsable de Sony Pictures TV en España.

Anuncio en el MIPCOM

Según ha podido confirmar Confidencial Digital, la compañía tiene previsto hacer el anuncio oficial de la apertura de una nueva sede en España en el próximo MIPCOM de Cannes, que se celebra del próximo 16 al 19 de octubre en la icónica ciudad francesa. Como ya se adelantó hace semanas en estas páginas, ITV Studios reabrió a principios de verano el plan para instalar una división en España, varias veces aplazado.

Contrató a varias empresas de cazatalentos para reunir a candidatos idóneos para el puesto, envió emisarios a Madrid el pasado mes de junio, que entrevistaron a varios aspirantes en un hotel de Madrid y se puso como fecha límite este final de año para tener concluido el proceso.

Se trata de un movimiento de gran relevancia para el sector audiovisual español porque el nacimiento de esta división española va a llevar aparejado un recorte de producción para varias factorías nacionales. La explicación es la siguiente.

Un anexo en los contratos

ITV Studios tiene un catálogo de producción de los más grandes del mercado. Esta compañía crea, produce y distribuye más de 8.400 horas de programación original bajo 55 sellos de producción distintos. Está presente en 13 países, incluidos el Reino Unido, EE.UU., Australia, Francia, Alemania, los países nórdicos, Italia y los Países Bajos y el catálogo cuenta con más de 46.000 horas de televisión.

Algunos formatos de su propiedad son ‘La Voz’, ‘La Voz Kids’ y ‘La Voz Senior’, ‘Pasapalabra’, ‘El Cazador’, ‘Ven a cenar conmigo’, ‘Esta cocina es un infierno’ y ‘Love Island’. Algún programa de los citados, por sí solo, supone unos 20 millones de euros de facturación, lo que da idea del volumen de negocio que va a tener esta división ‘made in Spain’.

Porque según los datos recabados por ECD, los contratos que ha firmado ITV en España en los últimos años contemplan que cualquier formato de la compañía británica que se haga en España deberá producirse en alianza con la factoría que la compañía inaugure en nuestro país. Como hasta ahora no había división nacional, esta cláusula no se ha ejecutado. Pero en cuanto se abra la filial que ahora va a dirigir Nathalie García el negocio está asegurado para ella. Y no va a ser pequeño, como se ha dicho.

De ahí la preocupación creciente que existe estos días en factorías como Boomerang TV, Mediacrest o Zeppelin, responsable en el pasado de ‘Ven a cenar conmigo’. Se van a quedar sin un importante volumen de negocio.

El reto: superar el veto de Telecinco

El fichaje de Nathalie García tiene otra derivada de interés. La ex CEO de Fremantle llega con un objetivo clave: superar el veto que Telecinco mantiene sobre ITV Studios, tras el affaire que enfrentó a ambas compañías por los derechos de ‘Pasapalabra’. Desde que el litigio terminara con una multa para Mediaset y el formato en la parrilla de su principal competidor, Antena 3, nadie recibe a la compañía británica en la sede del grupo en Fuencarral.

Nathalie García ha sido elegida para este puesto tras haber construido estos años desde Fremantle una excelente relación tanto con Atresmedia como con Mediaset, pero también con Movistar Plus+, Amazon, Netflix… Hay que destacar, especialmente, el acuerdo estratégico sellado entre Fremantle y Mediaset para el desarrollo de programas de Entretenimiento, que ha permitido asegurar la continuidad de ‘Got Talent’, por ejemplo.

La buena relación de la nueva CEO de ITV será clave para intentar restaurar la relación con Mediaset. El tiempo dirá si tendrá éxito o no en este difícil cometido.