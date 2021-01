Las productoras españolas arremeten contra Antena 3 por las series turcas: dañan la industria y la imagen de las televisiones

Antena 3 tiene revolucionado al mundo de la producción audiovisual español. Los creadores nacionales aseguran que el fenómeno ‘Mujer’, la serie turca estrenada el pasado verano en horario de máxima audiencia y que alcanzó pronto sorprendentes cifras de audiencia hasta consolidarse en la parrilla, abre varias incógnitas sobre el futuro de la industria televisiva nacional.

Todo empezó en verano, efectivamente. Atresmedia aprovechó la habitual caída en el consumo de televisión por el buen tiempo y la bajada en inversión publicitaria para estrenar ‘Mujer’ en el prime time de Antena 3, la principal ventana del grupo. Se trataba de ‘calentar’ el producto como otras veces y, tras unas semanas de promoción, trasladar el culebrón a Nova, el canal donde solían tener cabida este tipo de formatos.

No fue así porque la historia de esa mujer llamada Bahar atrapó a la audiencia y se convirtió en un fenómeno televisivo. Empezó atrayendo en julio a 1,2 millones de telespectadores pero el paso de los meses jugó a su favor. En octubre 2 millones de españoles ya seguían el drama familiar turco y Atresmedia había pasado de programar una emisión semanal a las tres entregas: los lunes, los martes y los miércoles. Este mes de enero ha vuelto a optar por emitir tres episodios a la semana buscando una victoria frente a Telecinco en la audiencia del mes, que parecía al alcance de la mano.

Visto lo visto, Antena 3 ha dado un paso más y ha estrenado ‘Mi hija’. Esta otra serie, también de factura turca, se emite los domingos con gran éxito. La semana pasada fue la segunda emisión más vista de ese día y líder absoluta de la noche del domingo con 2.627.000 espectadores y un 16,3% de cuota de pantalla, tres puntos por encima sobre su rival en coincidencia, y registrando más de 4,8 millones de contactos.

Una cierta competencia desleal

Confidencial Digital ha podido recabar el parecer de varios productores españoles que se declaran preocupados por este fenómeno. Entienden –aseguran- la política de Antena 3, necesitada de resultados y de ahorrar costes para compensar la caída publicitaria por la pandemia, pero alertan del riesgo que corre la industria.

La situación, explican, es de “malestar” y “nervios”. Porque se trata, argumentan, de una competencia que no permite mucha respuesta por parte de las factorías españolas. Lo explican con cifras: el coste de un solo episodio de ‘Mujer’ (y de cualquier serial de estas características) suele oscilar entre los 3.000 euros (si se emite en Nova) y los 10.000 euros (si es para Antena 3). Ese dinero da derecho a tres pases de cada capítulo. Sin embargo, cualquier otro producto de prime time que se precie tiene un coste de 500.000 euros por entrega. Este es el precio medio de cada edición semanal de espacios tan conocidos como ‘Masterchef’, ‘Idols Kids’, ‘Tu cara me suena’, etc., diseñados para el horario de máxima audiencia.

El primer problema para la industria audiovisual española es, por tanto, de competencia. Se habla de una especie de competencia desleal. “Las factorías españolas tenemos muy difícil competir con un formato así. Nos quedamos sin trabajo. Además, no se invierte en producto español, no se apuesta por lo local, no se crea empleo aquí y eso daña al sector”.

Mala factura, no todo es la audiencia

El segundo problema que mencionan las factorías es el perjuicio de imagen, en este caso para Antena 3. “El producto es terrible, de muy baja calidad, salta a la vista. No parece digno del prime time de una gran televisión. Tiene una factura pobre, pésima. No está a la altura. Nos preocupa que se baje el listón”, aseguran desde una factoría.

Se menciona, por último, un tercer factor. “Además, Atresmedia lleva años repitiendo que no todo vale por la audiencia, que la audiencia no lo es todo. Lo dicen para diferenciarse de su principal competencia, Telecinco, porque Paolo Vasile siempre insiste en que se debe a sus telespectadores. Pues que lo demuestren”, cierra tajante otro productor.

El operador que más invierte en ficción nacional

Atresmedia niega con vehemencia estas acusaciones y sale al paso recordando, en primer lugar, su decidida apuesta por la producción nacional desde hace años, una de sus señas de identidad. Atresmedia, aseguran fuentes internas, es el operador que más series nacionales ha estrenado en España en 2020, entre Antena 3 y Atresplayer Premium. En el último año ha emitido o estrenado: ‘Perdida’, ‘La Valla’, ‘Mentiras’, ‘Benidorm’, ‘Deudas’, ‘#Luimelia’ (temporada 2 y temporada 3), ‘Veneno’, ‘FoQ: el Reencuentro’, ‘By Ana Milán’, ‘Amar es para Siempre’, ‘El Secreto de Puente Viejo’… Y en este último año ha rodado o está rodando: ‘La Cocinera de Castamar’, ‘Alba’, ‘Los hombres de Paco’, ‘Señor Dame Paciencia’…

A todas estas habría que sumar las producidas para Flooxer, la marca digital dirigida a jóvenes como ‘Gente Hablando’ (temporada 2), ‘Campamento Albanta’, ‘La reina del pueblo’, ‘Comando Squad’… También habría que sumar series en desarrollo, en fase de preproducción, como la nueva temporada de ‘Los protegidos’, ‘Dos años y un día’, ‘Cardo’, ‘La Ruta’ o la segunda temporada de ‘By Ana Milán’ y la cuarta de ‘Luimelia’.

“Todo esto –recuerdan- sólo en los últimos doce meses. Somos el Grupo que más invierte en ficción nacional y que trabaja con creativos y productoras, manteniendo una serie diaria como ‘Amar es para siempre’ que acaba de cumplir 8 años y ha superado los 2.000 episodios…y con más proyectos en desarrollo (muchos de ellos aún no se han comunicado públicamente) tanto para nuestros canales lineales como para nuestra plataforma de pago”.

Cambia el sector en todo el mundo

Por otro lado, explican desde el canal, la parrilla de Antena 3 cuenta en estos momentos con mucho menos contenido extranjero (series, películas o programas comprados de fuera) que en tiempos pasados. “De hecho –insisten-, prácticamente toda la parrilla diaria de Antena 3 se articula con producción propia nacional. Lo que ha cambiado, fruto de cómo cambia en sector en todo el mundo, es la procedencia de los contenidos extranjeros que se compran: ya no es solo se compran películas o series americanas, ahora también vienen de otros países menos habituales como Turquía. Igual que la ficción española está viajando en estos años más que nunca, también se ha producido un boom internacional con la ficción turca. Series como ‘Mi hija’, ‘Mujer’… no solo triunfan en Antena 3: están triunfando en todo el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, ‘Mi hija’ (allí es ‘Todo por mi hija’) está siendo un auténtico fenómeno”.

“Desconocemos –aseguran fuentes de Atresmedia- que exista ningún tipo de malestar en el sector por el éxito de series turcas en la televisión porque no es una novedad, siempre ha habido series o películas extranjeras que el público, que es soberano, ha seguido con entusiasmo en todas las cadenas; la mayoría estadounidenses como ‘CSI’, ‘Expediente X’, ‘House’, ‘Los Tudor’ (en Televisión Española), ‘The Good Doctor’… y también de otros países como ‘Downton Abbey’ (Reino Unido), ‘Rex, un policía diferente’ (Austria), o fenómenos latinos como ‘Pasión de Gavilanes’ o ‘Betty la Fea’”. Y rematan: “Hay que tener en cuenta que estos contenidos extranjeros también generan muchos puestos de trabajo en el sector, por ejemplo, entre los actores de doblaje”.

Las adaptaciones construyen industria nacional

Respecto a los reproches por no apoyar la industria local, desde Atresmedia se niega la mayor: “en Atresmedia, estamos aprovechando la actual tendencia de éxito de la ficción turca para traducirla también en un éxito para la ficción nacional. En 2020 hemos producido, en colaboración con Boomerang, ‘Alba’, la adaptación española de ‘Fatmagul’ (el primer éxito turco en España) que se estrenará muy pronto. Eso significa que estamos haciendo que el éxito de la ficción turca revierta en el sector audiovisual español”.

Y añaden: “como con todos los productos de la televisión, no todas las series turcas triunfan, como no lo hacen todas las americanas… ni todas las españolas. Los espectadores eligen lo que les gusta. El pasado jueves, por ejemplo, había un duelo en horario estelar de series españolas: ‘Cuéntame’ en TVE y ‘El Nudo’ en Antena 3. Ambas han conseguido datos muy interesantes; demostrando que el público elige lo que le gusta. Si ‘Mujer’ o ‘Mi hija’ son un éxito arrollador en España -siendo las series más vistas de la televisión- y están triunfando en todo el mundo, es porque se trata de buenos productos (independientemente de su procedencia). Esta es la realidad… y lo positivo para este sector será saber cómo aprovecharlo en beneficio de todos”.