Telecinco emitirá en abierto la serie sobre Miguel Bosé.

Telecinco cuenta ya con un gran estreno para la vuelta del verano. Tal y cómo adelantó Confidencial Digital, Mediaset ha acabado comprando la serie sobre la vida de Miguel Bosé que fue creada por Shine Iberia, la productora de Masterchef. Según señalan fuentes del rodaje todavía no tiene fecha de emisión cerrada, aunque algunas fuentes especulaban que podía ser para octubre.

Esta serie, que ya fue estrenada en marzo en la plataforma Sky Showtime, recorre en seis episodios todas las etapas de la vida de Miguel Bosé. Además de Shine Iberia, se ha contado con el trabajo de Elefantec Global y Legacy Rock. ‘Bosé’ está compuesto por un total de seis capítulos, dirigidos por Miguel Bardem y Fernando Trullols. El guion ha corrido a cargo de la exministra de Cultura Ángeles González Sinde. También ha participado la escritora Isabel Vázquez y el presentador Boris Izaguirre.

Después de la grabación de RTVE de 'Cover Night', y un nuevo documental en Movistar Plus+, con este estreno en Telecinco, se confirma el regreso de Miguel Bosé a la vida mediática española.

Desarrollo de la serie

A lo largo de los seis episodios, ‘Bosé’ narra las diferentes etapas de la vida del artista. En cada capítulo la estructura que se utiliza es que, mediante alguna de las canciones más destacadas de su carrera, se explicará la historia que está detrás de la inspiración de esa composición, desde su infancia hasta la actualidad.

En esta creación, se podrán seguir de primera mano los problemas del artista a lo largo de su vida, como por ejemplo la difícil relación con su padre, el torero Luis Miguel Dominguín. La dureza de ‘Bosé’ lleva a que se incluyan fragmentos del cantante esnifando cocaína, y seduciendo tanto a hombres como a mujeres.

Bosé ha dado el visto bueno

En octubre de 2022, Miguel Bosé reapareció en público para la presentación de esta serie en México, tal y cómo recogió el diario ‘Quién’. Ese día, se fotografió junto a los protagonistas de la serie. Ante los medios, el cantante afirmó que el proyecto era “fantástico”, por lo que había podido ver. También declaró que los actores habían “hecho un trabajo excepcional”.

Miguel Bosé recordó que ya se había contado su historia en dos libros, ‘El hijo del Capitán Trueno’, donde se relató su biografía, y ‘Historia secreta de mis mejores canciones’, que narró todo lo relacionado con su obra. Por eso, ahora cree que “la serie va a rematar”.

A preguntas de los periodistas, concluyó que, “cuando has tenido una carrera tan grande, y además eres consciente de que no la has hecho solo, hay cosas que la gente ha querido saber toda la vida y hay que contarlas, pero contarlas bien”.

