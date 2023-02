Telecinco compra la serie sobre Miguel Bosé de Shine Iberia.

Alessandro Salem ya se ha puesto manos a la obra para conseguir nuevos contenidos que se puedan emitir en Mediaset y puedan revolucionar la parrilla. Hace unas semanas Confidencial Digital ya desveló que las diferentes productoras del sector han ofrecido a la nueva directiva multitud de propuestas, desde concursos, a documentales y series para reflotar las audiencias de Telecinco y Cuatro.

Según ha podido saber Confidencial Digital ahora por fuentes directivas de Telecinco, Mediaset ha adquirido los derechos de la serie sobre la vida de Miguel Bosé, que se estrenó en Paramount+ en varios países el pasado 3 de noviembre.

Esta serie había sido ofrecida a compañías como Netflix y RTVE. No obstante, finalmente, este ‘biopic’ ha tomado una hoja de ruta diferente. Primero será uno de los grandes estrenos de SkyShowtime en marzo, plataforma que llegará a España el 28 de febrero y que ofrecerá más de 10.000 horas de entretenimiento de sellos como Paramount, Universal Pictures, Nickelodeon, SkyStudios y Peacock. Costará 5,99 euros al mes.

Productora de la serie

Para esta producción, se ha contado con el trabajo de Shine Iberia, la productora de ‘Master Chef’ en España, Elefantec Global y Legacy Rock. ‘Bosé’ está compuesto por un total de seis capítulos, dirigidos por Miguel Bardem y Fernando Trullols. El guion ha corrido a cargo de la exministra de Cultura Ángeles González Sinde. También ha participado la escritora Isabel Vázquez y el presentador Boris Izaguirre.

Esta productora está grabando también en la actualidad junto con RTVE, ‘Cover Night’, el concurso musical que directivos de RTVE consideran su propia ‘Operación Triunfo’. Como parte del jurado de este formato participará Miguel Bosé, junto a Juan Magán, Mónica Naranjo y Chanel. El plan de grabación apunta a que el estreno del programa será para marzo.

Desarrollo de la serie

A lo largo de los seis episodios, ‘Bosé’ narra las diferentes etapas de la vida del artista. En cada capítulo la estructura que se utiliza es que, mediante alguna de las canciones más destacadas de su carrera, se explicará la historia que está detrás de la inspiración de esa composición, desde su infancia hasta la actualidad.

En esta creación, se podrán seguir de primera mano los problemas del artista a lo largo de su vida, como por ejemplo la difícil relación con su padre, el torero Luis Miguel Dominguín. La dureza de ‘Bosé’ lleva a que se incluyan fragmentos del cantante esnifando cocaína, y seduciendo tanto a hombres como a mujeres.

Bosé ha dado el visto bueno

En octubre de 2022, Miguel Bosé reapareció en público para la presentación de esta serie en México, tal y cómo recogió el diario ‘Quién’. Ese día, se fotografió junto a los protagonistas de la serie. Ante los medios, el cantante afirmó que el proyecto era “fantástico”, por lo que había podido ver. También declaró que los actores habían “hecho un trabajo excepcional”.

Miguel Bosé recordó que ya se había contado su historia en dos libros, ‘El hijo del Capitán Trueno’, donde se relató su biografía, y ‘Historia secreta de mis mejores canciones’, que narró todo lo relacionado con su obra. Por eso, ahora cree que “la serie va a rematar”.

A preguntas de los periodistas, concluyó que, “cuando has tenido una carrera tan grande, y además eres consciente de que no la has hecho solo, hay cosas que la gente ha querido saber toda la vida y hay que contarlas, pero contarlas bien”.

Reparto de la serie

El cantante será interpretado por dos actores: José Pastor, (que ha trabajado en musicales como ‘Jesucristo Superstar’ y La bella y la bestia’), quien recreará la juventud de Miguel Bosé; e Iván Sánchez, que participó en ‘Hospital Central’ y ‘La Reina del Sur’, que le encarnará en su vida adulta.

El resto del reparto está integrado por Nacho Fresneda, que será el padre de Bosé, Luis Miguel Dominguín; Lucía Bosé será encarnada por la actriz Valeria Soriano; y Miguel Ángel Muñoz interpretará a Julio Iglesias.

Además, Alicia Borrachero será ‘La Tata’, la mujer que cuidó de él desde pequeño, Ana Jara será su mejor amiga, José Sospedra será Pablo Aborch, y Mariela Garriga será Facio.

Otras ideas de programación

Esta compra por parte de Telecinco no ha sido el único movimiento de Contenidos en Mediaset que se ha llevado a cabo. ECD ya reveló que La Fábrica de la Tele, productora de ‘Sálvame’, ha grabado un piloto para la compañía sobre un programa de reportajes de actualidad. Sería un formato con una duración semanal y un estilo parecido al de ‘Todo es Verdad’ de Risto Mejide.

Además, se han hecho varias pruebas de programas con Paz Padilla, y de momento se ha decidido que será la presentadora de ‘Déjate Querer’.