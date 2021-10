La televisión de Marcos de Quinto busca una licencia, un nombre y nuevos inversores

A finales de verano se comenzó a hablar del nacimiento de dos nuevas televisiones. Por un lado, Marcial Cuquerella estaba lanzando 7nn, un canal que se podrá seguir a través de la TDT y por internet. Y por otro, Marcos de Quinto junto con otros dos empresarios españoles, preparaban La Séptima, que, según se ha dicho, se estrenaría en octubre.

Según los datos recabados por Confidencial Digital, finalmente 7nn comenzará a emitir el próximo 12 de octubre y La Séptima aún se encuentra muy lejos de salir al aire. Quedan aún importantes detalles por cerrar.

La fecha de inicio ha ido alejándose

En un primer momento, estos dos canales dieron lugar a equívocos en algunas noticias. La similitud entre los nombres hacía pensar que 7nn sería la televisión de Marcos de Quinto. Además, debido al ‘hashtag’ con el que el equipo de Cuquerella presentó el canal en Twitter parecía que su canal se llamaría “La Alternativa”. Con el paso del tiempo los proyectos se han ido definiendo, y la televisión de Cuquerella, 7nn, está casi lista para ver la luz.

Mientras tanto, fuentes cercanas al proyecto que impulsan Marcos de Quinto, exdiputado de Ciudadanos, Félix Revuelta, presidente de Naturhouse, y Juan Francisco Zambudio, dueño del Grupo Zambudio, una firma afincada en Murcia con presencia en sectores desde la comunicación a la agricultura, aseguran que aún es pronto para hablar incluso de una fecha de lanzamiento.

Los primeros rumores apuntaban, como se ha dicho, a que las emisiones comenzarían en octubre pero también se dijo que sería a principios de 2022. Actualmente, según indican estas fuentes a ECD, los creadores se encuentran en una fase muy inicial, hablando todavía con inversores de distintas regiones de España para reunir el capital necesario.

Un canal “de centro”

Se están cerrando encuentros y presentando el plan a potenciales socios. También en España. Se está contactando y explicando el proyecto a empresarios de muchas Comunidades Autónomas. La idea es “dar voz” a las distintas regiones de España.

El objetivo de los promotores es cubrir un hueco ideológico que, según entienden, se encuentra vacío en los medios: van a impulsar un canal de televisión “de centro”, que no solo esté gestionado por empresarios españoles. Va a contar también con inversores de países de Latinoamérica. De momento, no se quieren facilitar nombres concretos.

Sobre la señal que utilizará el canal, tampoco hay nada decidido. Se está negociando para la compra o el alquiler de una licencia en la TDT española. Pero se está todavía en una fase exploratoria. Aún no hay nada firmado y se está trabajando sin prisa, insisten los promotores.

La marca no importa

Sobre la polémica surgida por el nombre, dado el parecido entre La Séptima y 7nn, los impulsores de esta televisión aseguran que no habrá tal. Fuentes del proyecto confirman a ECD que “la marca es lo de menos”. No hay una decisión tomada sobre eso, ni hay una denominación incluida en el registro de marcas. Es muy pronto, repiten. Aún no se ha llegado a ese punto. Por lo que no tendrían problema en cambiar de denominación en fases posteriores del proyecto.

Por último, De Quinto, Revuelta y Zamudio tampoco han decidido todavía quién será el director de la cadena, qué profesional del sector se situará al frente del proyecto. Marcos de Quinto está siendo el interlocutor principal al hablar del proyecto, pero los creadores confían en fichar a un periodista de renombre para que se sitúe al frente de la televisión.