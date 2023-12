Estas son las marcas españolas que debes conocer para 2024

En los últimos años, España ha consolidado su posición como un destacado referente en el diseño de moda, conquistando corazones a nivel mundial a través de emblemáticas firmas como Zara, que se ha erigido como el máximo exponente de nuestro inconfundible estilo. El encanto del look mediterráneo ha inundado plataformas visuales como Pinterest, convirtiéndose en una fuente de inspiración que todos desean emular.

Zara, Mango, Massimo Dutti... son solo algunas de las marcas más aclamadas, no solo dentro de nuestras fronteras, sino también triunfando en escenarios internacionales. No obstante, la oferta no se limita a estas conocidas marcas, y con una breve exploración, se revela un universo de opciones con diseños extraordinarios y una calidad excepcional.

Este artículo se sumerge en el fascinante universo de las marcas españolas que han emergido con fuerza y originalidad, destacando su auge en suelo español y explorando la singularidad que impregna cada prenda que producen. Desde diseñadores que fusionan tradición y vanguardia hasta marcas que redefinen la elegancia con una identidad única, descubriremos juntas las joyas de la moda española que merecen un lugar destacado en nuestro armario y en nuestro conocimiento de las tendencias globales.

Si te interesa descubrir y respaldar estas marcas españolas, te presentamos una selección de ellas que no puedes perder de vista para vestir con un estilo inigualable.

Marcas españolas originales que debes conocer

Hoff Brand

Esta marca de sneakers, nació en 2016 especializado en la venta de zapatos de deporte para mujer. Nació de la mano de los emprendedores Fran Marchena, que procedía del sector de la banca, y el empresario Miguel Botella, fundador también de Ilicex International Trading y Nortrum Logística.

La empresa, con sede en Elche (Alicante), cuenta actualmente con una decena de empleados. The Hoff Brand produce la mayoría de sus artículos en China, pero tiene previsto traer su producción a España de la mano de fabricantes locales.

Su creencia fundamental es encender la chispa creativa en cada individuo. Con una pasión por descubrir talento no explorado, fomentar la autoexpresión y celebrar la esencia artística, han trascendido más allá de ser simplemente una marca de moda.

Son una de las marcas de sneakers que no solo llaman la atención por su originalidad y colorido sino por la comodidad de estos zapatillas.

Sach Atelier

En Sach diseñan cada joya pensando en crear piezas atemporales que trasciendan en el tiempo. Promueven un consumo responsable con piezas únicas para toda la vida.

En su página encontraras todo tipo de accesorios, desde collares hasta cinturones que te elevarán cualquier look. Además, llevan la etiqueta "Made in Spain", ya que valoran profundamente a sus proveedores locales y apoyan la artesanía española. Este compromiso aporta un mayor control de calidad sobre cada una de las creaciones.

Son joyas cómodas para el día a día. Además, son piezas versátiles que se ajustan perfectamente a todas las tallas, garantizando una experiencia única y personalizada.

En definitiva, en esta marca se valora lo diferente y especial en cada pieza, realzando el trabajo artesanal que define su joyería.

Balsan

Balsan surgió en plena pandemia con el deseo de traer al mercado piezas femeninas, versátiles, de alta calidad y producidas por los mejores artesanos portugueses.

Esta marca fue diseñada y creada por una mujer que buscaba piezas elegantes, irreverentes, pero aptas para todas las ocasiones con el fin de reducir el desperdicio de piezas que muchas veces solo se usaban una vez.

Desde el principio el foco de Balsan ha sido buscar excelentes materias primas y métodos de producción con un impacto ambiental reducido y justo, por eso se puede encontrar linos y lanas naturales en todas las colecciones. Son muy exigentes con todos los procesos que componen sus piezas. Una de las misiones es producir moldes que se adapten a varios tipos de cuerpo, pero sobre todo que resalten la belleza femenina de una manera sensual, elegante y delicada. Las costureras sobresalen en los detalles y la perfección de los acabados. El resultado sólo puede ser excelente si se trabaja con personas que creen en los mismos valores y lo hacen con pasión. Todos los modelos están diseñados y ejecutados con dedicación, mimo y, cuidando al detalle todos los procesos, son piezas atemporales, de gran calidad, que puedan pasar de generación en generación, sin pasar nunca de moda. Siempre buscando cortes clásicos pero con rasgos irreverentes que los distinguen en cualquier ventana de tiempo.

En definitiva, empezaron por elegir algunos modelos que se ajusten a la época del año y que también sean flexibles para otras estaciones. Buscan la mayor información e inspiración posible para el proceso creativo en arquitectura, películas de época, viajes y revistas, tiendas vintage y lugares inspiradores.

También realizan investigaciones muy exhaustivas sobre tejidos, proveedores y materias primas, en las que visitamos y probamos la calidad de todos los productos. Después de elegirlas, hay una reunión con el equipo de patronaje y confección para entender para qué tipo de modelos sirven y cómo podrían comportarse los tejidos.

Tras este cuidadoso proceso, se pasa a la producción final. Se suelen realizar las piezas por encargo para poder atender también algunos pedidos especiales para que todo el que compre Balsan se sienta satisfecho. Esta es su mayor misión.

Nurrk

Apasionada de la moda desde sus inicios, Alexandra Sesé se encuentra al frente de Nurrk, la marca de ropa que ha conquistado al público joven y que ha brillado incluso en las imponentes pantallas de Times Square, en Nueva York.

Nurrk está inspira por New York, la capital del mundo. Creen que la moda que no hace daño, en la moda que da poder, autoestima y alegría. En la moda que brilla y enciende el brillo de cada mujer. Las piezas de Nurrk para eventos son únicas porque fabrican muy poquitas de cada modelo.

Es todo fabricado en España ya que nuestro taller está en Andalucía, compuesto por la jefa del mismo y patronista y dos costureras más.

Byan Concept

ByAn es una marca española que confecciona abrigos, chalecos y chaquetas muy especiales y en cantidades limitadas. Su diseño más popular es una blazer de cuadros con solapas de color en terciopelo cuyas tonalidades van del verde oliva al amarillo mostaza, y que combinan de maravilla con unos buenos vaqueros y un jersey.

Ritavon

En Ritavon todos los diseños se hacen en su oficina que se encuentra en Salesas, Madrid. Trabajan con varios proveedores de tejido, la mayoría españoles, aunque también ingleses como Liberty o franceses.

Se prioriza siempre la calidad de los tejidos ya que para ellas es una parte fundamental de las prendas. En muchos casos, los estampados y cuadros también son diseño de Ritavon y se hacen en España. También les gusta mucho hacer tinte en prenda, y conseguir así colores más especiales.

Los talleres están en Lorca, Toledo y Sabadell. Sólo se fabrica fuera, en Portugal, el punto y las sudaderas y camisetas.

Cada mes se lanza una colección bastante exclusiva ya que cuenta con unas 25 o 30 prendas.

Charlotte Blaz

Todas las prendas de Charlotte Blaz estan fabricadas en España. Esta marca es básicamente la clave para vestir como una estrella del street style, que no tiene miedo a nada y realmente quiere ser extraordinariamente cool.

Captura de pantalla 2023-12-29 a las 11.47.31

En definitiva, estas son las marcas españolas que debes conocer para este 2024. Podrás vestir de una forma muy original y exclusiva.