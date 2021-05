Rivekids nos señala cuál es la plaza del coche que más se utiliza para instalar la sillita para niños

Hace no tantos años no existían cinturones de seguridad en los asientos traseros y los ocupantes de estas plazas no iban convenientemente sujetos. Hoy contamos con este sistema de seguridad pasiva, pero además tenemos dispositivos que nos permiten tener completamente seguros a los niños que nos acompañan.

Los sistemas de sujeción infantil garantizan que, en caso de cualquier incidente, los niños están bien sujetos y se reduce la posibilidad de que sufran daños. Rivekids es una empresa de ingeniería especializada en este tipo de elementos de seguridad infantil, así que es importante conocer las opiniones de Rivekids para aumentar la seguridad de nuestros pequeños.

Un estudio revelador

Para conseguir este objetivo, Rivekids ha realizado un estudio para conocer cuál es la plaza del coche que más se utiliza para el transporte de los más pequeños en el coche. El estudio se ha realizado en nueve ciudades españolas y en distintas zonas dentro de cada una de ellas. El resultado es similar en todas y muestra interesantes resultados.

Para determinar el lugar donde colocar el sistema de retención infantil hay que tener en cuenta si se dispone de una, dos o tres sillitas. El informe de Rivekids nos muestra que cuando hay tres sillitas infantiles, van colocadas las tres en los asientos traseros. En el caso de contar con dos sillitas, estas se colocan en las plazas ubicadas detrás del conductor y del acompañante. Es cuando solo hay una silla, que es la mayoría de los casos, cuando surgen las dudas.

Aunque hay conductores que eligen la plaza que está detrás de la persona que conduce, la gran mayoría elige la plaza que se encuentra detrás del acompañante. ¿Por qué sucede esto?

La explicación más certera es que en esta posición el conductor tiene un contacto visual e incluso físico con el pequeño. De todas maneras, esto solo ofrece una falsa seguridad, ya que intentar tocar al niño, darle cualquier objeto o simplemente girar la cabeza para mirarlo puede representar un serio peligro, tanto para los ocupantes del vehículo como para el resto de usuarios de la vía.

Es importante que, en caso de que se tenga que atender al niño, el conductor detenga el vehículo en un lugar donde pueda hacerlo sin riesgo y atender entonces las necesidades del pequeño. De todas maneras, es una buena idea instalar en esta plaza la silla de retención infantil.

La plaza más adecuada para el niño

En la plaza detrás del acompañante, se suele estar más cerca de la acera al aparcar, así que se puede reducir el riesgo a la hora de asegurar al niño y también al salir del coche. Una buena idea para evitar el peligro en esos momentos delicados.

Hay que recordar que los sistemas de retención infantil van sujetas, en la mayoría de vehículos, con el sistema Isofix, que garantiza la sujeción. Para mejorar esta protección, se puede comprar Rivekids, la solución que permite adaptar la sujeción Isofix para hacer que sea más sencillo y práctico realizar esta acción que nos permite estar mucho más tranquilos con nuestros pequeños.