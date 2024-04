Audi Q3 Sportback 35 TDI S tronic. Vestido de sport

El Audi Q3 Sportback gracias al corte coupé de su carrocería presenta una imagen más deportiva que su hermano, el Audi Q3. La versión Audi Q3 Sportback 35 TDI S tronic monta un motor diésel de 2 litros (150 CV) acoplado a un cambio automático de doble embrague S tronic de 7 velocidades. Con el nivel de acabado superior, el Black line edition, tiene un precio de 53.450 euros.

Un mismo concepto, dos tipos de carrocería. Porque si la demanda de los SUV no cesa de crecer otro tanto está ocurriendo con una variante de los mismos, la de los SUV coupé, que poco a poco va ganando adeptos y se divide en los mismos segmentos o categorías que los todocamino convencionales. Este último fenómeno no pasó desapercibido para la firma de los cuatro aros, que alberga en su catálogo dos variantes de carrocería del Audi Q3 dirigidas a públicos distintos. Mientras el Q3 tiene una vocación más familiar, el Q3 Sportback proyecta una imagen de deportividad muy apreciada por un buen número de usuarios. Pero el hecho de resultar un producto más emocional no le resta para nada sus dotes de vehículo práctico, en línea con su hermano de gama.

La competencia del Audi Q3 hay que buscarla entre modelos como, el Mercedes-Benz GLA, el BMW X1 o el Volvo XC40, por poner unos significativos ejemplos. Pero si se buscan rivales para el Audi Q3 Sportback dentro de las marcas teutonas, el único acaba de aparecer. Se trata del nuevo BMW X2, porque su antecesor tenía una apariencia más de crossover que de SUV coupé. Y por lo que respecta a Mercedes-Benz su modelo GLA no ofrece una variante coupé, por lo que puede afirmarse que el Audi Q3 Sportback se adelantó en el tiempo inaugurando dentro de los fabricantes especialistas o de lujo (premium) el segmento de los todocamino coupé compactos (C-SUV).

Muy musculosa la parte trasera del Audi Q3 Sportback 35 TDI S tronic, propulsado por un motor diésel de 2 litros (150 CV)

Imagen muy deportiva y fresca

Con respecto al Audi Q3, el Audi Q3 Sportback es ligeramente más largo; su longitud se estira 1,5 cm, hasta 4,50 m, mientras la altura se rebaja a 1,57 m, es decir, 3 cm menos. Curiosamente, el maletero conserva la capacidad, 530 l, una cifra de las mejores de su categoría. Al margen de estas pequeñas diferencias en las cotas la gran diferencia entre ambos modelos estriba en el diseño, en especial de la parte trasera, la que personaliza fuertemente el espíritu coupé del Q3 Sportback. Esta parte acoge un portón trasero y paragolpes distintos. Además también es diferente la línea de techo, desaparece la línea lateral que unía las abultadas aletas y lleva unas taloneras más prominentes, complementadas con un estampado mucho más acusado en la parte baja de las puertas que configura un trapecio. Unos rasgos que proyectan una imagen de mayor deportividad.

Pero al margen de estos detalles las diferencias estilísticas son bastante acusadas, hasta tal extremo que lo único que comparten es el diseño del morro, porque a partir del parabrisas, que va más inclinado en el Sportback, no comparten ningún elemento de la carrocería en común.

Con el nivel de acabado Black line edition, el Audi Q3 Sportback 35 TDI S tronic incorpora unas espectaculares llantas de 20 pulgadas firmadas por Audi Sport.

Una vez en el interior, el techo más bajo del Q3 Sportback repercute algo tanto en la altura de las plazas traseras como en la capacidad total del maletero con los asientos traseros abatidos, que se queda en 1.400 l frente a los 1.525 l del Q3. Pero es el único y pequeño peaje que hay que pagar por disfrutar de una carrocería de corte coupé de mayor contenido emocional con respecto a su hermano, porque por lo demás sus habitáculos son idénticos. La capacidad mínima del maletero (530 l) es un referente en su categoría.

Este volumen, idéntico al del Q3, curiosamente es el resultado de llevar los asientos traseros, deslizables longitudinalmente 13 cm, atrás del todo con el objeto de obtener el máximo espacio para los pasajeros. Una versatilidad de uso que también contempla variar la inclinación de los respaldos de dichos asientos, pudiéndose ampliar el espacio de carga en función de las necesidades del momento.

Al poder desplazarse longitudinalmente 13 cm los asientos traseros se puede modular tanto el volumen del maletero como el espacio disponible para las piernas de los pasajeros.

Acabado Black line edition

La consola que alberga la pantalla del sistema multimedia presenta formas octogonales, emulando el diseño de la parrilla delantera. El conjunto del salpicadero muestra un sofisticado aspecto debido fundamentalmente al protagonismo que acaparan las pantallas. El cuadro de instrumentos es digital, constituyendo la máxima expresión el Audi Virtual Cockpit Plus a base de una pantalla configurable de 12,3 pulgadas, que entre otras vistas puede mostrar el mapa del navegador. Forma parte del equipamiento de serie del acabado superior, el Black line edition.

Tanto su manejo como configuración se hacen mediante las teclas del volante multifunción, destacando por su gran resolución y por la buena visibilidad que ofrece incluso cuando incide directamente el sol. En la misma línea la pantalla táctil de serie del sistema multimedia es de 10,1 pulgadas. Permite un intuitivo manejo de los distintos menús que se complementa mediante el control por voz, a la vez que su ligera inclinación de 10º hacia el conductor prima la ergonomía.

El equipamiento del acabado Black line edition contempla una pantalla configurable de 12,3 pulgadas para el cuadro de instrumentos y otra táctil de 10,1 pulgadas para el sistema multimedia.

El equipamiento de serie del Audi Q3 Sportback incluye elementos como la suspensión deportiva y la dirección progresiva. Sin embargo puede solicitarse como opción sin coste la suspensión confort, que monta de serie el Q3. Hay una tercera posibilidad a la hora de escoger suspensión, una pilotada con amortiguadores de dureza variable. La dirección progresiva permite disfrutar de una desmultiplicación variable así como de asistencia variable en función de la velocidad. Asimismo equipa de serie desde el acabado Básico, el Audi Drive Select, que permite escoger entre seis modos de conducción: Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic, Individual y Offroad.

Aunque el vehículo no esté orientado precisamente hacia un uso campero cuenta con un programa especifico (Offroad) para circular por pistas, que puede complementarse opcionalmente con el sistema de asistencia de descenso de pendientes. El Audi Drive Select ajusta el motor, cambio automático, asistencia a la dirección y amortiguadores en caso de montar suspensión pilotada.

En la consola central se encuentra el botón drive select para seleccionar cualquiera de los 6 modos de conducción disponibles.

No se han descuidado en absoluto los sistemas de asistencia a la conducción, pues incluye: aviso de salida involuntaria de carril, asistente de cambio de carril (ángulo muerto), Audi presense basic y Audi presense front. Opcionalmente puede montar elementos como, el asistente de conducción adaptativo, la cámara de 360º, el asistente de aparcamiento o el asistente de tráfico trasero cruzado.

Nuestra unidad de pruebas contaba con el nivel de equipamiento superior, el Black line edition. Caracterizado por adoptar un exclusivo paquete de estilo negro, que aglutina las molduras del paragolpes, las carcasas de los retrovisores, los marcos de las ventanillas y el marco de la parrilla en color negro, añade además los cristales traseros oscurecidos y unas impresionantes llantas de 20 pulgadas calzadas con neumáticos 255/40 firmadas por Audi Sport.

Dentro del completo equipamiento de serie del acabado Black line edition se dan cita, entre otros elementos, los asientos deportivos delanteros, la tapicería mixta tela/cuero sintético, el volante deportivo de cuero achatado con levas para el cambio S tronic, los pedales de acero inoxidable, el climatizador de 3 zonas, los retrovisores eléctricos y calefactables, el portón trasero eléctrico, los faros full led, etc. Los faros full led incorporan la función iluminación en curva y unas ópticas traseras de led dotadas con intermitentes dinámicos. Opcionalmente se ofrecen los faros Matrix led con haz de luz adaptativo, iluminación en curva e intermitentes dinámicos (905 euros).

Equipa de serie faros full led con función de iluminación en curva, asociados a unas ópticas traseras de led que incluyen intermitentes dinámicos.

Económico y fiable motor diésel

El Audi Q3 Sportback Black line edition 35 TDI S tronic va especialmente dirigido a aquellos usuarios que realizan un buen número de kilómetros al año y además en la zona en que residen o en su día a día la etiqueta ambiental C de la DGT, de la que es portador, les resulta más que suficiente. Por añadidura, al decantarse por el acabado superior, dan a entender que demandan una completa dotación y un exclusivo aspecto exterior. Monta un propulsor diésel de 4 cilindros en línea con 2 litros de cilindrada que desarrolla 150 CV y un par máximo de 360 Nm entre 1.600 y 3.000 rpm. Es un motor algo ruidoso cuando funciona a ralentí, ruido que se manifiesta en mayor proporción en trayectos urbanos, porque cuando se sale a carretera se atenúa bastante. Hay que apuntar a su favor que brinda un giro con total ausencia de vibraciones, lo que unido a una magnífica insonorización invita a largos viajes en un ambiente de total confort acústico.

El Audi Q3 Sportback 35 TDI S tronic ofrece un gran confort de marcha al que no es ajeno un logrado aislamiento acústico.

Pero una de las grandes ventajas que hace valer este propulsor diésel es la economía de uso. Un auténtico y eficiente traga kilómetros que obsequia con un consumo combinado en ciclo WLTP de 5,3 l/100 km. En tramos de autovía con sus correspondientes desniveles y circulando a velocidades legales, a una media de 120 km/h, nos encontramos con consumos en torno a los 6,3 l/100 km. Este eficiente motor diésel de 150 CV lleva acoplada una caja de cambios automática de doble embrague S tronic de 7 marchas mientras la tracción es delantera. El cambio automático S tronic se ciñe muy bien a la filosofía del propulsor. Bien es cierto que resulta un tanto lento si circulando a velocidad de crucero de repente se da un fuerte pisotón en el acelerador, aunque en su descargo conviene aclarar que la vocación del conjunto propulsor-cambio no es precisamente deportiva. En modo Efficiency si la orografía del terreno lo permite (por ejemplo no se abordan fuertes pendientes descendientes), el cambio S tronic dispone de la función navegación a vela, para lo cual selecciona el punto muerto y se rueda por inercia para ahorrar combustible. En el apartado de las prestaciones, el Audi Q3 Sportback Black line edition 35 TDI S tronic tiene una velocidad máxima de 202 km/h, en tanto invierte 9,3 s en acelerar de 0 a 100 km/h. Un vehículo muy interesante para muchos usuarios, cuyo precio es de 53.450 euros sin aplicar ningún descuento.