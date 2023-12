DS 3 Esprit de Voyage. Lujo que se siente

El DS 3 se renovó a principios de año adoptando sutiles cambios estéticos, centrados en el frontal, y una serie de mejoras en el equipamiento. Además se incorporó a la gama una variante eléctrica con un nuevo electromotor de 156 CV asociado a una batería de mayor capacidad (54 kWh). Ahora llega a la gama DS 3 la lujosa colección Esprit de Voyage, disponible desde 35.700 euros

La actualización del DS 3 supuso un cambio en la denominación del modelo de acceso a DS Automobiles, que perdía el apellido Crossback. Cuando se lanzó al mercado en 2019 se llamaba DS 3 Crossback. Este renovado DS 3 adopta pequeños cambios a nivel de carrocería centrados en el frontal. A destacar una parrilla rediseñada y ensanchada con inserciones en forma de diamante en negro brillante o cromadas (según versión), faros de led de serie en toda la gama, nuevas luces diurnas a base de dos filas de led dispuestas verticalmente en los extremos del frontal y, por último, un paragolpes asimismo rediseñado que incluye un nuevo faldón.

En la parte trasera los cambios son aún más sutiles, casi imperceptibles. Llama la atención un embellecedor lacado en negro que une las ópticas, y que lleva incrustadas unas letras en acero inoxidable conformando la firma DS Automobiles. En el lateral siguen destacando la típica aleta de tiburón del montante B así como los tiradores de puerta escamoteables. Todo un lujo por el detalle. Estos tiradores se despliegan automáticamente a la hora de acceder al interior del coche gracias al sistema manos libres de acceso. Por cierto, los más observadores percibirán la silueta de un tiburón estampado en las puertas con el morro hacia la parte trasera de la carrocería, una imagen que cobra mayor relevancia gracias a la anteriormente citada aleta.

El DS 3 Esprit de Voyage monta unas exclusivas llantas de aleación Kyoto de 18 pulgadas. En la puerta delantera, tras el paso de rueda, porta una placa con la inscripción: “Esprit de Voyage”.

Refinamiento en un segmento imprescindible

El DS 3 es un todocamino de 4,12 m de longitud encuadrado dentro del segmento B-SUV. Dentro de la marca sus ventas tienen un peso del 11%, siendo el modelo más vendido su hermano mayor, el DS 7 (56%). Pero el DS 3 es un competitivo producto que da más que cumplida presencia a DS Automobiles en un sector en el que se mueven otras firmas de lujo. Cuenta con una nutrida competencia en la categoría B-SUV premium donde tiene que verse la cara con rivales de mucho peso, como el Audi Q2, el nuevo Smart#1, el nuevo Volvo EX30 o el nuevo Mini Countryman. No obstante desde DS Automobiles pretenden que el DS 3 también pueda ser una opción de compra frente a vehículos del segmento B de otras marcas premium, caso del Audi A1 o del nuevo Mini Cooper.

Las premisas básicas sobre las que se sustenta la filosofía de DS como fabricante especialista, materiales, acabados y refinamiento, brillan con todo su esplendor en el interior del renovado DS 3. Una especie de querencia por el empleo de materiales nobles que representa a la perfección el saber hacer del lujo francés. Interiores muy exclusivos recubiertos por el cuero Nappa y exquisitos detalles como los pespuntes de punto de perla. Las novedades dentro del vehículo se centran en una pantalla multimedia táctil de 10,3 pulgadas que integra el nuevo sistema de infoentretenimiento DS Iris System (de serie en toda la gama) con navegación integrada y reconocimiento de voz. Puede personalizarse a gusto del usuario de las misma forma que el cuadro de instrumentos, compuesto por una pantalla de 7 pulgadas. La información al conductor se completa con un sistema de proyección de datos sobre una lámina (Head-up Display). Las mejoras en el interior asimismo incluyen la adopción de un nuevo volante.

Exquisito interior tapizado en cuero Nappa gris perla. La pantalla táctil del sistema multimedia es de 10,3 pulgadas.

Acabado Esprit de Voyage

Introducida primero en los DS 4, DS 7 y DS 9, la colección Esprit de Voyage ahora también está disponible en el DS 3. La adopción de esta lujosa terminación supone una reestructuración de los niveles de acabado de la gama DS 3, que pasar a tener cuatro: Bastille, Performance Line, Esprit de Voyage y Opera. Aunque desaparece el acabado Rivoli, el Esprit de Voyage se basa en el mismo ofreciendo, entre otros elementos, acceso y arranque manos libres, sistema multimedia DS IRIS con navegación 3D conectada, ChatGPT, asientos delanteros con calefacción, espejo interior electrocrómico sin marco, ventanillas traseras tintadas, faros de led, ópticas traseras de led, etc.

Una tira lacada en negro une las ópticas traseras mientras en el lateral destaca la típica aleta de tiburón del montante B.

A nivel de carrocería el DS 3 Esprit de Voyage adopta una serie de rasgos distintivos, como el motivo Esprit de Voyage grabado a láser sobre la carcasa de los retrovisores, la placa con la denominación Esprit de Voyage en las puertas delanteras, tras los pasos de rueda, y las llantas Kyoto de 18 pulgadas. En cuanto al interior constituye todo un regalo para los sentidos, sobre todo de la mano de la exclusiva tapicería en cuero Nappa gris perla; además los detalles de personalización propios de este acabado siguen estando presentes al igual que en la carrocería. En los umbrales de las puertas salta a la vista la placa con la denominación del acabado, pero en la parte derecha del salpicadero llama poderosamente la atención un curioso grabado en el cuero que constituye el logo o motivo Esprit de Voyage. Se trata de un mapa de Europa realizado a base de rayos que nacen en París, la capital de la moda, y que atraviesan las fronteras.

En la parte derecha del salpicadero va grabado en el cuero el logo Esprit de Voyage, un mapa de Europa realizado a base de rayos que nacen en París.

ChatGPT

Especial relevancia se ha dado a las ayudas a la conducción. No faltan el sistema de mantenimiento de carril, el lector de señales de tráfico o la frenada automática de emergencia. El DS Drive Assist combina el control de crucero adaptativo con la función Stop and Go, y con la ayuda del mantenimiento de carril proporciona una conducción semiautónoma de nivel 2. Como opción se ofrece el sistema de reconocimiento ampliado de señales de tráfico, que además de las de velocidad detecta otras señales (stop, dirección prohibida, prohibición de adelantar, etc.). Toda la gama cuenta con faros de led, pero existe la opción de los faros Matrix led que autorizan la conducción constante en modo luz de carretera. Su haz se adapta automáticamente al entorno para no deslumbrar al resto de conductores que circulen por la vía en ambos sentidos.

Hay disponibles un amplio surtido de mecánicas, de gasolina, diésel y cien por cien eléctrica.

DS Automobiles acaba de incorporar el ChatGPT en sus modelos; puede descargarse de forma gratuita y va mucho más allá que un asistente de voz normal. Este inteligente compañero de viaje va integrado con el sistema multimedia DS IRIS, pues requiere tener instalado DS IRIS. ChatGPT se ofrece al cliente sin coste adicional durante 6 meses para los primeros 20.000 usuarios registrados con DS IRIS SYSTEM en su vehículo, solo hay que descargar la aplicación. Se trata de una aplicación de chatbot de inteligencia artificial que utiliza modelos de lenguaje para entender y generar una interacción fluida. Gracias a su capacidad para aprender y manejar grandes cantidades de datos, ChatGPT puede responder a una impresionante variedad de preguntas a la vez que proporciona una información precisa tanto al conductor como a los acompañantes. Para utilizarlo basta con decir “Ok IRIS” o bien presionando el botón correspondiente en el volante. En lo que respecta a la privacidad, el cliente es anónimo.

La pantalla multimedia integra el nuevo sistema de infoentretenimiento DS Iris System con navegación integrada y reconocimiento de voz.

Gasolina, diésel y eléctrico

El acabado Esprit de Voyage se combina con un variado surtido de mecánicas, gasolina, diésel y cien por cien eléctrica. Es de suma importancia la versión eléctrica del DS 3 ya que a partir de 2024 todos los nuevos modelos que lance DS Automobiles serán eléctricos, y además a partir de 2026 toda la gama incluirá una variante eléctrica. En el mercado español un 9,4% de los clientes de DS 3 se decantan por el eléctrico E-TENSE.

El DS 3 E-TENSE monta un nuevo motor eléctrico síncrono desarrollado por Stellantis que proporciona 156 CV y un par máximo de 260 Nm con un voltaje de 400 V. La batería, con una capacidad de 54 kWh, incluye refrigeración líquida y una bomba de calor en aras a lograr una carga rápida y mayor autonomía. Una autonomía que se cifra en 404 km en ciclo combinado WLTP, pero que puede estirarse a más de 500 km en conducción urbana. Su consumo combinado WLTP es de 15,6 kWh/100 km. La batería va situada bajo el piso, entre los asientos delanteros y traseros y el túnel central. Un dato importante a tener en cuenta es que el maletero del DS 3 E-TENSE no pierde capacidad con respecto a sus hermanos dotados con propulsores térmicos, ofreciendo un volumen de 350 l (1.050 l). Llegada la hora de la recarga hay que considerar que el cargador de serie permite cargar a 100 kW en corriente continua, lográndose recargar hasta el 80% de la batería en 30 minutos. En corriente alterna la carga permitida es a 11 kW, empleándose 5 horas y 45 minutos en recargar totalmente la batería.

Es posible cargar la batería con corriente continua a 100 kW. En cuyo caso se pasa del 10% hasta el 80% de capacidad en solo 30 minutos.

En gasolina está disponible la versión PureTech 130, propulsada por motor PureTech de 3 cilindros en línea y 1,2 litros de cilindrada que desarrolla 130 CV. Lleva acoplado un cambio automático de tipo convertidor con 8 velocidades que brinda un funcionamiento muy satisfactorio, muy en línea con la filosofía del DS 3. Es un cambio que funciona con mucha suavidad, con progresividad y sin tirones, además de efectuar el cambio de marchas con suma rapidez. Este modelo de gasolina se hace con el 46,4% de las ventas del DS 3. En ciclo diésel se ofrece el BlueHDi 130 que monta una mecánica de 4 cilindros en línea y 1,5 litros de cilindrada que desarrolla 130 CV. Mecánica que lleva asociado el cambio automático de 8 relaciones. Con respecto a los precios de las versiones Esprit de Voyage, parten de 35.700 eros para la de gasolina PureTech 130. La diésel BlueHDi 130 cuesta 37.350 euros mientras la más costosa es la variante eléctrica E-TENSE (45.400 euros).