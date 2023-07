Lancia Pu+Ra HPE. Glorioso pasado, futuro perfecto

La puesta en escena del Lancia Pu+Ra HPE supone el resurgir de Lancia, el volver a empezar de la famosa marca italiana de coches de lujo. Este impresionante concept car en su reciente periplo por Madrid lució con todo su esplendor ante la prensa especializada, poniendo de manifiesto que concentra la visión de Lancia para los próximos 10 años.

Lancia es una marca de automóviles de lujo con muchísimo recorrido. Fundada por Vincenzo Lancia en 1906, atesora nada menos que 117 años de existencia a lo largo de los cuales se ha ganado una magnífica reputación por sus innovaciones tecnológicas, por la calidad y belleza de sus realizaciones además de sus innumerables triunfos en el campo de la competición. Sin embargo todo este rico legado, todo este bagaje quedó un tanto aparcado al reducir su presencia exclusivamente al mercado italiano durante los últimos años. Desde 2017 solo comercializa el Lancia Ypsilon en Italia.

Si el anterior propietario de Lancia, el Grupo FCA (Fiat Chrysler Automobiles), no quiso o no supo hacer reverdecer los laureles de esta prestigiosa marca centenaria que ocupa con todo derecho un sitio de honor en la historia del automóvil, el panorama ha cambiado radicalmente bajo el paraguas de Stellantis, su nuevo dueño, que ha apostado fuertemente por Lancia. Tras su adquisición presentó un plan de refundación que ha quedado perfectamente plasmado en el Lancia Pu+Ra HPE, un espectacular concept car que aglutina la visión de la marca para los próximos 10 años. Aunque no habrá un coche de calle similar al Pu+Ra HPE, algunos de sus más representativos rasgos estilísticos así como ciertas soluciones tecnológicas de las que es portador estarán presentes en los futuros Lancia de producción.

En su periplo madrileño el concept car eléctrico de Lancia dejó bien patente su carga tecnológica, además de hacer gala de una silueta estilizada y a la vez compacta.

Revolucionario concept car

El Lancia Pu+Ra HPE constituye toda una declaración de intenciones en tanto es el primer coche de la nueva era Lancia, es como una especie de concentrado de todo lo que se quiere esté en el coche del futuro. Stellantis ha querido escenificar el renacimiento de la firma a través de un concept car, de algo que se pueda ver, que se pueda tocar, además de existir una meticulosa hoja de ruta para introducir en el mercado los nuevos modelos. Esta declaración de intenciones incluye su propia denominación, Pu+Ra, que hace referencia a Puro y Radical, además del nexo de unión con el pasado que constituyen las siglas HPE. En el Lancia Beta HPE de 1975 las siglas HPE (High Performance Estate) significaban algo así como familiar de altas prestaciones, mientras en el Lancia Pu+Ra HPE (High Performance Electric) expresan otro concepto, eléctrico de alto rendimiento.

A nivel de diseño exterior, el Lancia Pu+Ra HPE tiende puentes con emblemáticos modelos del pasado. No hay que ser muy observador para percibir que elementos como las ópticas traseras o el parabrisas con forma de media luna están inspirados en el legendario Lancia Stratos de 1973. Por otro lado componentes de la carrocería establecen una especie de juego geométrico con figuras como el círculo y el triángulo.

Lancia Pu+Ra HPE, una denominación con una gran carga de simbolismo. Pu+Ra hace referencia a Puro y Radical, mientras las siglas HPE (High Performance Electric) ya se emplearon con otro significado en el Beta HPE de 1975.

En el apartado mecánico es un vehículo cien por cien eléctrico con una autonomía de 700 km gracias a unos consumos inferiores a 10 kWh/100 km. Su desarrollo se ha apoyado en tres sólidos pilares: electrificación, sostenibilidad y calidad.

Tan espectacular como el diseño exterior es la concepción del interior, inspirado en el mundo de la decoración. Un interior ideado en colaboración con Cassina, un especialista italiano en el diseño de muebles de lujo e interiorista que fusiona la más pura artesanía con las más modernas tecnologías, también a nivel de materiales. Estrena la interfaz virtual SALA, que asimismo encontrará acomodo en el nuevo Lancia Ypsilon. SALA centraliza las funciones de audio, climatización e iluminación, permitiendo ajustar el ambiente en el interior del vehículo con tan solo pulsar un botón o mediante voz.

En este detalle de las plazas posteriores se nota la mano de Cassina, la firma italiana especialista en interiorismo y diseño de muebles que ha colaborado con Lancia a la hora de idear el interior.

Estratégica hoja de ruta

El renacimiento de Lancia ya está completamente definido, se lanzará un nuevo modelo cada dos años. El pistoletazo de salida correrá a cargo del nuevo Lancia Ypsilon, un modelo que se inscribe en el segmento B premium cuya fabricación dará comienzo en el segundo trimestre de 2024. Este segmento representa en España unas 10.000 matriculaciones anuales, de las que el 19% corresponden a versiones eléctricas. Una buena noticia para España es que el Ypsilon se producirá en exclusiva para todo el mercado europeo en la factoría de Stellantis de Figueruelas (Zaragoza), estando previstas versiones con hibridación ligera y eléctricas.

Los planes de Lancia contemplan su presencia en Europa a través de una red de 70 nuevos concesionarios. Además de Italia, el retorno de la marca se extiende a seis países: España, Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos. España contará con 8 puntos de venta que estarán listos para el lanzamiento del nuevo Ypsilon en 2024, y que pasarán a ser 16 en 2025.

La interfaz virtual SALA, que centraliza las funciones de audio, climatización e iluminación, podrá verse en el nuevo Lancia Ypsilon.

Siguiendo con el programa de nuevos lanzamientos, después del Lancia Ypsilon debutará el Lancia Gamma en 2026, cerrando este primer ciclo de novedades el Lancia Delta en 2028. Hay que tener en cuenta que a partir de 2026 la marca italiana solo lanzará al mercado modelos eléctricos, para pasar a vender únicamente vehículos eléctricos a partir de 2028.

Recogiendo un rico legado

Con 117 años a sus espaldas, Lancia ha escrito muchas páginas de su historia con letras de oro. Stellantis ha sabido ver en ella el diamante que es, pero no un diamante en bruto sino magníficamente tallado. Pero la firma italiana también es sinónimo de nombres célebres que ya ocupan un sitio de honor dentro de la historia del automóvil. Nombres como Lambda, Aurelia, Thema, Flavia, Flaminia, Gamma, Gamma coupé, Fulvia, Stratos, etc.

Pasado, presente y futuro se dan la mano en perfecta armonía. El Lancia Pu+Ra HPE al lado del Lancia Aurelia B20 GT de 1954.

En palabras de Borja Sekulits, Director del Grupo de marcas premium de Stellantis: “Lancia vuelve. Una marca imprescindible por sus avances técnicos, las prestaciones de sus modelos y su exitosa trayectoria deportiva”.

Desde la fundación de la marca en 1906 los Lancia se han caracterizado por ser unos automóviles de gran belleza formal, muy elegantes, lujosos y portadores de cantidad de innovaciones tecnológicas, así como famosos por sus innumerables triunfos en competición. El Lancia Lambda de 1922 fue un auténtico adelantado a su tiempo al erigirse en el primer automóvil de producción dotado con carrocería monocasco y suspensión delantera independiente. Por otro lado su motor V4 de aluminio en V estrecha a 13º asimismo constituyó toda una revolución para la época, porque son muchos los que relacionan los motores en V estrecha con Volkswagen, y eso no es cierto. Los VR5 y VR6 de Volkswagen con la V a 15º datan de los años 90.

En el mundo de la alta competición automovilística Lancia cosechó grandes laureles. El inédito Lancia Stratos de 1973, un estilizado y a la vez compacto deportivo de motor central diseñado por Marcello Gandini cuando trabajaba para Bertone, marcó todo un hito en los rallies. Resultaba sorprendente, no era habitual que un coche diseñado por un carrocero se hiciera con el cetro del Campeonato del Mundo de Rallies (Constructores) durante tres años consecutivos, 1974/75/76. El Lancia 037 se alzó con el Campeonato de Constructores 1983. Los triunfos en el Mundial de Rallies continuaron con los Lancia Delta S4 y Delta Integrale, con un palmarés por parte del Delta Integrale imbatible, de los que hacen historia: 4 títulos de pilotos, 6 títulos de marcas consecutivos y 46 victorias de los 79 rallies en los que compitió.