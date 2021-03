Aumento de las ventas de productos personales online

El sector de la venta online viene experimentando un crecimiento sostenido e imparable desde hace una década. El definitivo impulso ha venido de la mano de la peor crisis sanitaria de la historia moderna. Las restricciones impuestas a la población a causa del coronavirus, ha provocado un crecimiento exponencial de las ventas online.

Y es que, el confinamiento obligado provocó que la población ni siquiera pudiera acudir a los comercios a adquirir artículos imprescindibles para el cuidado personal y la higiene, como simples depiladoras eléctricas, planchas de ropa, secadores para el pelo, o esterilizadores de biberones.

Gran cantidad de personas que jamás habían adquirido nada por internet tuvieron que echar mano de este recurso. La consecuencia es que muchas de ellas se han dado cuenta de las ventajas de comprar de forma telemática, y ahora ya son clientes satisfechos de los establecimientos virtuales.

Las compras online vienen para quedarse

Lo que está claro es que, tras el confinamiento, nada volverá a ser igual en el mundo de las ventas. Las transacciones virtuales han llegado para quedarse, y actualmente puede venderse cualquier cosa utilizando este medio.

A día de hoy, lo más comprado por internet son alimentos y productos de uso personal en el hogar. El puesto de honor le corresponde a la compra diaria, con un porcentaje cercano al 50 %, algo impensable hace tan solo dos años. El segundo puesto corresponde a los productos personales y para el hogar, con un 32 % de las ventas, y seguidos muy de cerca por los artículos electrónicos y tecnológicos, con un 28 %.

Estos datos están contribuyendo a cambiar la mentalidad de los pequeños empresarios y emprendedores, que se están dando cuenta de que la venta telemática supone la única posibilidad de salir adelante, y de que en pocos años, las ventas online superarán a las presenciales.

Una opción de negocio virtual

La venta de productos de aseo e higiene personal es una gran opción para iniciarse en los negocios online. Como ya hemos visto, son uno de los tipos de mercancía más demandada telemáticamente, y ofrecen al emprendedor una clara ventaja sobre la alimentación y la tecnología: no es necesario disponer de una gran infraestructura. Para vender cestas de compra completas se precisa de medios logísticos eficientes e inmediatos, y la venta tecnológica requiere de un soporte técnico capacitado para resolver incidencias y posibles averías.

¿Plataforma de ventas o tienda online propia?

Una forma de comenzar a vender por internet rápidamente estos productos, es utilizar las grandes plataformas de comercio electrónico ya existentes. Sin embargo, estas plataformas exigen requisitos muy exigentes a los nuevos vendedores, y además cobran elevadas comisiones por prestar los servicios de publicidad y transporte.

La alternativa es montar una tienda virtual propia. Pero muchos emprendedores se echan atrás creyendo que es un proceso complicado y caro. Y nada más lejos de la realidad: como ejemplo, puedes echar un vistazo a Pelushop, una exitosa tienda virtual de productos de higiene y aseo personal.

Como crear una tienda online rentable

Puedes crear una tienda online por tus propios medios y a bajo coste, siempre que dispongas de ciertas destrezas elementales en el uso y manejo de recursos informáticos.

Ahora bien, la forma rápida e inteligente de hacerlo es utilizar los servicios de una empresa especializada en e-commerce y posicionamiento web, a fin de que tu tienda aparezca en los primeros puestos de los buscadores. Porque has de tener muy en cuenta que, si no apareces en el buscador cuando alguien teclee el producto que vendes, es como si no existieras.