¿Cómo digitalizar un negocio de servicios desde cero?

Cada vez son más las oportunidades que emergen de las plataformas digitales. De ahí que varios negocios acostumbrados a ofrecer sus servicios de manera presencial deban migrar a Internet como punto de partida para recuperar las pérdidas que ha causado la pandemia o para potenciar su marca.

En ese sentido, es fundamental conocer las estrategias que se deben tener presentes antes de dar el salto al emprendimiento digital. No necesariamente deben aplicarse en secuencia, pero sí deben estar incluidas en nuestro plan de acción si queremos cobrar relevancia frente a nuestra audiencia.

En repetidas ocasiones los creadores de contenido se enfocan en realizar cursos de marketing digital para ampliar sus conocimientos, pero las ideas se quedan en el papel y no se ejecutan, por eso, es necesario trazar un plan y centrar nuestros esfuerzos en cumplirlo. A continuación, daremos algunas claves para dicho objetivo:

Identificar de cuánto tiempo disponemos: emprender digitalmente no es más sencillo que trabajar por construir reputación de marca de forma offline; de hecho, traza retos importantes porque se desarrolla en un ambiente en constante cambio. Contrario a lo que se piensa, los negocios en internet requieren de mucho esfuerzo y dedicación, por eso es fundamental que tengamos claro cuál es el paso que vamos a dar.

Si estamos dedicados completamente a nuestro emprendimiento, con seguridad tendremos más tiempo para crear nuevas ideas y potenciarlas; sin embargo, muchas personas usan su tiempo libre para generar ingresos a través de la venta de servicios por internet y por eso, es esencial definir la cantidad de horas diarias que se usarán para ese fin.

Crear un sitio web y usarlo para ganar visibilidad: a menudo escuchamos que es importante crear una página web para nuestra marca, sin embargo, subestimamos esta idea porque creemos que no es necesario, puesto que tenemos presencia digital en otras plataformas de manera gratuita.

Por otra parte, en el caso de los negocios que consolidaron sus clientes de forma presencial, la creación de un sitio web puede potenciar su confianza y visibilidad porque permite que su público acceda fácilmente a los servicios que ofrece; esta es una estrategia infalible para fidelizar a las personas. Adicional a eso, dentro del sitio web se pueden crear blogs o enlaces directos a nuestras redes sociales.

Actualmente, existen muchas herramientas para este fin. Zyro es una de ellas, debido a que permite la creación de sitios web sin necesidad de tener conocimientos en programación y está diseñada para que los emprendedores digitales hagan uso de cientos de plantillas personalizables de acuerdo con las necesidades de su negocio. Del mismo modo, brinda soporte directo 24 horas, 7 días a la semana a precios muy cómodos.

No podemos olvidar que el sitio web de una marca es ese lugar que da una primera impresión al cliente potencial o que fideliza la experiencia de alguien que ya ha confiado en nosotros y por eso debe estar en nuestra estrategia de posicionamiento.

Definir cuál es nuestro nicho de mercado: probablemente, uno de los aspectos más importantes para un emprendimiento digital, pero que al mismo tiempo se pasa por alto con frecuencia es identificar al cliente potencial.

Cuando algunas personas inician sus proyectos cometen el error de querer alcanzar distintos tipos de clientes, sin embargo, esta decisión genera un efecto contrario que termina por restar valor a su portafolio. Los clientes aprecian la especialidad en temas determinados porque esto genera una sensación de confianza que incluso, permite su fidelización.

No tener claro el perfil de nuestro público objetivo hará que la estrategia pierda enfoque y al mismo tiempo, crea una audiencia difícil de comprender y, por lo tanto, nuestro plan de acción no será efectivo. De manera que, debemos prestar especial atención a las necesidades de nuestro comprador ideal.

Brindar un portafolio de servicios dinámico: el reto de ser relevante digitalmente no es menor, sobre todo, porque en muchos lugares del mundo existen personas con ideas parecidas a la nuestra, es por eso que necesitamos darle identidad a nuestra marca y mostrar cuál es su valor agregado.

Por lo tanto, una estrategia muy aplicada es ofrecer los servicios desde distintas plataformas; herramientas como Zoom o WhatsApp son aliadas estratégicas en las consultorías, pero el plus también debe ser evidente en el acompañamiento posterior que se pueda dar a una persona.

La rapidez con la que respondemos un correo electrónico frente a la duda de alguien, la creación de charlas o webinars y el contenido de calidad en redes sociales dan un mensaje claro al cliente de que es él quien tiene el control y nosotros estamos ahí para ayudarle.

Crear productos digitales: a pesar de que ya ofrecemos una serie de servicios con los cuales promocionamos nuestra marca, es primordial que hagamos uso de productos que aporten valor a nuestro cliente, para ello, podemos crear eBooks, guías, plantillas o podcast. Lo ideal es que nos apalanquemos en estos métodos para favorecer la imagen de nuestro negocio.

Lo anterior, se puede emplear como estrategia para mostrar nuestra marca por primera vez o, por el contrario, podemos cobrar un monto determinado a clientes que ya hagan parte de nuestra audiencia y generar ingresos pasivos.

Usar las redes sociales: Según una encuesta realizada por el portal Datareportal, We Are Social y Hootsuite: El número de usuarios de redes sociales aumentó en más del 13 por ciento durante el año pasado, con casi 500 millones de nuevos usuarios, lo que elevó el total de usuarios globales a casi 4,2 mil millones a principios de 2021.

Las redes sociales son elementales para construir un negocio online sólido. Sin embargo, para empezar nuestro emprendimiento, no necesariamente debemos estar en todas, podemos elegir una red social y trabajar para generar comunidad en ella. Una vez el público esté consolidado, será más fácil que sigan una nueva cuenta en otra plataforma.

Lo ideal es que aportemos contenido original para que la audiencia nos reconozca como una autoridad en el sector en el que estamos, también es importante tener en cuenta que cada red social exige material diferente. En Instagram o TikTok funciona muy bien el contenido audiovisual divertido mientras que en LinkedIn los usuarios aprecian más el contenido académico.

Tener un plan de metas claras: para que un emprendimiento digital logre aumentar su visibilidad en Internet es importante ser constante y fijar metas a corto plazo, por ejemplo: aumentar seguidores en determinada red social, postear equis cantidad de imágenes, crear un video explicativo, obsequiar un webinar o taller, llevar más tráfico a nuestro sitio web, etc. Estas metas también incentivan el esfuerzo para expandir nuestro negocio porque vamos haciendo seguimiento a los resultados de nuestras acciones. Por otro lado, es aconsejable realizar un calendario de contenidos para tener más organización y ser intencional con la estrategia.

Por último, no olvidemos que nuestro público es lo más importante, debemos enamorarnos de los clientes y no obsesionarnos con las ideas; si no escuchamos lo que nuestra audiencia dice con respecto a los servicios que ofrecemos, difícilmente nos convertiremos en su primera opción. El mercado cambia todo el tiempo y por eso es importante ir a la par de la innovación.