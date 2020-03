Estrategias de merchandising y publicidad efectivas

El merchandising es una estrategia de marketing muy común y que puede ser usada por cualquier tipo de negocio por su versatilidad y gran atractivo visual. Si antes esta técninca ya tenía importancia, con el aumento del uso de Internet y las redes sociales tener merchandising se convierte casi en una obligación.



Más allá de lo emocionante que resulta ver el propio logo o imagen de la empresa estampado en todo tipo de productos, esto tiene beneficios para el negocio. Por un lado supone una fuente de ingresos directos derivados de la venta de los productos y un aumento de visitas a la web o al portal donde se vendan, y por otro es una estrategia de publicidad infalible. Cada persona que utilice una bolsa de tela o una botella personalizada con un logo, irá haciendo publicidad de la marca allá donde vaya. Para que la gente use los productos en el día a día, lo ideal es que el logo aparezca de una forma sutil, y que el grueso de la imagen sea una frase motivadora o una ilustración atractiva. Así las personas no solo no dudarán en utilizarlo, sino que presumirán del producto. Por eso también es importante hacerlos de buena calidad y ecológicos en la medida de lo posible. La impresión que genere nuestro merchandising es, al fin y al cabo, la impresión que genera nuestra marca.



Hoy en día se pueden hacer prácticamente todo tipo de productos, con tamaños, colores y materiales diversos. Lo mejor, por las razones expuestas antes, es que sean productos útiles y cómodos de usar. Además de venderlos a través de la web y/o en establecimientos, podemos aprovechar las redes sociales para hacer sorteos o concursos en los que los/as usuarios/as puedan ganar alguno de ellos. También podemos usarlos como regalos de empresa. Es también una manera de que los prueben. Por lo tanto, los productos deben ser atractivos y funcionales. Además, a la hora de diseñarlos debemos echar mano de profesionales del sector del diseño de productos, la ilustración y el diseño gráfico; si es que no contamos con estos perfiles en nuestra empresa. A la hora de decidir las características de nuestro merchandising debemos analizar muy bien quién es nuestro público, o en caso de que estemos empezando, quién queremos que lo sea. Fijarnos en lo que hacen otras empresas de nuestro nicho, sin nunca plagiar ni robar ideas, puede ser útil para hacerse una idea de por dónde debemos ir y llegar a fidelizar clientes.



El merchandising debe complementarse con otras técnicas de marketing como la publicidad en redes sociales, adaptándonos al formato y al lenguaje de cada red social. No es lo mismo promocionar algo en Instagram, que en Facebook o Twitter, ya que su público tampoco es el mismo. Otra técnica que no debemos olvidar para darnos a conocer o ganarnos la confianza de las personas consumidoras es la publicidad de toda la vida. No por no ser nueva es menos efectiva. Simplemente, debemos adaptarnos al momento en el que estamos y pensar bien qué mensaje y qué valores queremos transmitir.