Algunas consideraciones sobre Cataluña

Pedro Sanchez y sus socios de gobierno, han tomado por costumbre hacer lo que les viene en gana sin contar para nada con el principal partido de la oposición, a pesar de los ofrecimientos de este para llegar a acuerdos: el último disparate cometido por el Gobierno de Sánchez ha sido favorecer a Cataluña en perjuicio del resto de las comunidades autónomas: salvo la Comunidad Autónoma del País Vasco. Todo para que ERC y el PDeCAT apoyase la aprobación de los Presupuestos del 2023.

Los favores concedidos a Cataluña en lo que respecta a financiación han sido muy sustanciosos. Respecto al Fondo de Financiación Autonómica, la Comunidad Autónoma Catalana, va a ser la que mas fondos va ha recibir en el 2023. De los 10.623,23 millones de euros asignados por el Gobierno a las diez comunidades que están adheridas al Fondo, Cataluña acapara un total de 4.749,93 millones que supone el 44,73% del total.

En materia de inversiones, de acuerdo con el proyecto inicial del PGE, Cataluña recibirá para el próximo año 1.100 millones de euros adicionales mas que la Comunidad de Madrid, lo que supone 2.500 millones de euros. Madrid recibirá lo mismo que la Comunidad Valenciana; un total de 1.300 millones en inversiones varias, sobre todo para infraestructuras.

El presidente del Gobierno, con su animadversión hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha puesto a Madrid en contra de otras comunidades autónomas. No solamente el Gobierno de Pedro Sánchez hace diferencias en materia económico - financiera a favor de Cataluña; ha hecho algo más grave: abolir el delito de sedición; (que deja al Estado sin defensa contra posibles ataques subversivos) y recortar el de malversación; ambos por decreto ley. El Gobierno cree que el delito de malversación no debería aplicarse a aquellos que usaran el dinero público en otros menesteres que no fueran para lucro personal: (es el caso de los delincuentes del “proces” y el de los ERES en Andalucía) y para cerrar el círculo, este Gobierno ha metido en el mismo paquete la reforma del Poder Judicial; para así poder utilizar el TC a su antojo: todo un despropósito, que raya con la inconstitucionalidad. El PP ha acudido al TC para que este tome medidas cautelares y así frene la resolución adoptada por el Parlamento por posible inconstitucionalidad. Y así debe de ser: pero por encima del Parlamento esta la LEY: que ni el Parlamento se puede saltar. El TC reunido en sesión urgente ha aplazado para la próxima semana la resolución y la adopción, o no, de medidas cautelares. El presidente piensa que estas reformas van a desinflar el soufflé independentista: craso error. El gobierno de la Generalitat va a continuar con su hoja de ruta unilateralmente; exigiendo al Gobierno de España que consienta un referéndum en Cataluña: es el siguiente paso que el Gobierno de la Generalitat va a dar y que ya ha anunciado.

¿Alguna vez fue soberana Cataluña?

El periodo mas claro de soberanía propia parece haber sido el Condado de Barcelona desde Vifredo el Velloso a Ramón Berenguer IV, entre el 878 al 1.150. (1) Existe un mito independentista de la mal llamada “Corona Catalano – Aragonesa “, rebatido con rigor histórico por Jose Luis Corral en su magnífico libro sobre el Rey Jaime I de Aragón “: fue el primer soberano que tuvo una idea de España: Rey de Aragón, de Valencia y de Mallorca, conde de Barcelona y de Urgel, señor de Montpellier; (1.208-1.276)

Cataluña, ha promovido doce movimientos soberanistas e independentistas a partir de 1.412, hasta el último en el año 2.017; en el que el Gobierno de Cataluña declaró la independencia en el Parlamento Catalán. Este movimiento soberanista fue sofocado por el Estado español con la aplicación del artículo 155 de la Constitución española por cierto pactado entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el partido Socialista; que cortó las pretensiones independentistas del Parlamento Catalán por su inconstitucionalidad. De forma parecida, aunque con violencia y muertos, fue sofocado el Golpe de Estado de octubre de 1.934; cuando el presidente Companys declaro el ESTAT CATALA dentro del sistema federal de la República de España. El Gobierno de la República de acuerdo con el Tribunal de Garantías Constitucionales, encargó al General Batet sofocar la rebelión; y así se hizo: metiendo en la cárcel a los rebeldes. Otro momento en el que Cataluña proclamo la independencia fue el 14 de abril de 1.931; cuando Francesc Maciá declaro en la Plaza de Sant Jaume la República Catalana: el problema se resolvió con el viaje de tres ministros de la República española a Barcelona para pactar con Maciá la alternativa de un Estatuto de Autonomía. El Gobierno de Cataluña si el Gobierno de España se lo permite, va a continuar intentándolo: que no quepa dudas.