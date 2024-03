A la Atención de Don Fernando, que siendo Juez, hace años contra la ETA y narcos de hace años, fue Grande. Ahora ...

El 29-2-24 se publicó que la Guardia Civil, después de arduas investigaciones, consiguieron desarticular una trama de contrabando de material de Defensa, desde España a Arabia Saudí, que luego fue empleado en la Guerra de Yemen. Esta operación realizada en Málaga, dio su fruto al ser detenido el responsable de las exportaciones, con más de 2.800.000 €. Enhorabuena. Timos crecientes: Una mujer por Internet intenta alquilar un piso, le piden la copia del DNI por las dos caras, ultima nómina y un adelanto de 250 €. Un primer piso que ésta quiere ver, pasan los días, y 2 meses después recibe un cargo en su banco de 3.000 € por la compra de muebles que no ha hecho, poco después, una demanda judicial por no pagar la compra de un coche, y otras compras de elevadas cantidades por Internet... Está Sra. dice no haber comprado nada de esto. El teléfono del supuesto alquilador y poseedor de las copias documentales, No Existe... Si ésta denuncia surte efecto, será debido a las investigaciones policiales. Y si hay suerte y los estafadores llegan a un Tribunal... Ojalá apliquen un castigo ejemplar, que lo dudo ... Y ¿ Que tenemos que pensar respecto a los violentos atracos y robos perpetrados por marroquíes, argelinos y otros parecidos ? Además de las violencias grupales contra mujeres, algunas menores, sin castigos ejemplares. ¡ AL MENOS, QUÍTENLES LOS PRIVILEGIOS QUE ESTÁN DISFRUTANDO !

Éste Ministro Interiorista, se enfadó con los de Vox en el Parlamento al vincular inmigración y delincuencia en España. Diciendo que somos un país seguro, pacífico, libre y de progresos. Después de que en Vox le preguntaran por el apuñalamiento de una mujer en silla de ruedas en Madrid Río y con el temor que se vive en Cataluña, denunciando éstos que, la tasa de criminalidad de extranjeros, multiplica por tres la de delincuentes españoles. El “señor” Marlaska insiste en que España es la zona de países cercanos donde es más baja la criminalidad... De hecho, los del PP y Vox piden su dimisión, sobretodo por lo ocurrido en Barbate con la muerte de dos Guardias Civiles y uno que sigue herido en un hospital. “Señor” Ministro Interiorista: no sueñe, búsquese una lupa y tome nota. Una vez más, la Policía Nacional cumple con la seguridad y buenas costumbres humanas. Detuvieron en Tenerife a 6 hombres por delitos flagrantes de prostitución de menores, agresiones sexuales y pornografía infantil, en distintos grados, desde lucro por desplazamientos hasta la reserva en hoteles, donde no eran registrados los ilegales contactos. Siendo normal las incidencias de los contactos que salían de los centros de menores. Gracias a la denuncia de un trabajador de éstos, la Policía empezó a investigar. Se oculta la nacionalidad de los menores y detenidos... Otro caso de desvío de fondos, María del Carmen Tomás López, trabajadora de UGT desvió fondos transferidos del Fogasa que debían servir para abonar indemnizaciones a trabajadores despedidos, fueron a manos de su marido y 3 amigas. Maria del Carmen es hija de la diputada socialista en la Asamblea de Madrid. Carmen López, la hijita, puso de beneficiarios el nombre y apellidos de diversos médicos y maestros que superaron una fase de oposición y, aleatoriamente escogían en diversos listados publicados en Internet, sin que tuviera relación alguna con UGT Madrid, ni hubiesen solicitado sus servicios, para el cobro o gestión de tramitación de indemnizaciones. Una vez firmados los cheques por los responsables, la persona denunciada simulaba la firma de los supuestos beneficiarios en el recibí del cheque, y luego se procedía a quitar con goma borra tinta el nombre del beneficiario elegido, sustituido después por personas familiares y amigas. Eran los FONDOS DE UGT... Según el sumario, uno de los cheques, para cobrarlo en el banco, figuraba a nombre de la amiga María del Carmen Tomás López, pero es que antes fue emitido a favor de Leonor C. por 14.728,60 € y en el listado definitivo de licenciados admitidos en la carrera profesional de 2017, que está reflejado Leonor C. mediante consulta en fuentes abiertas se comprueba que figura como médico de familia en Madrid. Y se observa que el cheque entregado en el banco, se aprecia que bajo el nombre de Raquel Sáez aparecen marcas de escritura anterior, demostrando que el nombre de la beneficiada se modificó antes de entrar en el banco. Lo exponen los agentes de la UDEF en su informe... Una de las imputadas por la estafa, dijo a la Jueza sustituta de Instrucción número 21 que la obsequiaron con viajes de lujo, con su familia a Maldivas, Dubái, Tanzania, Las Seychelles y Disneyland y otros regalos. Además de un cheque de 43.000 €. La ex trabajadora sindical Mayka Tomás López, dijo al Tribunal que lo ocurrido “no es irregular”. Que si se demuestra que es ilegal devolverá el dineral. Toda esta estafa, fue denunciada por Luis Miguel López Reillo. El desvío oficial fue de 2.099.680 €. Imagínense los desvíos anteriores...

Hace unos días que tenemos en puerto de Mauritania al buque BAM Furor de nuestra Armada Española, modernamente diseñado para todo tipo de misiones, con 93,9 metros de eslora y base para helicópteros. Se realizarán ejercicios con la marina mauritana e infantes de marina españoles defensiva, contra Drones, buceo y Sanidad, con simulacro de abordaje a un buque hostil. Esta misión es iniciativa de la Unión Europea y los Estados de África Occidental y Central. Según se informó, es para reforzar nuestros intereses en la zona. Pero la lucha contra la inmigración, se queda fuera de los objetivos. Sabiéndose que no paran de llegar a Canarias. Entre enero y agosto de 2023, llegaron 11.439, entre enero y febrero de 2024 llegaron 11.932, según datos oficiales. La realidad es que son más ... Por cierto, en Almería están que trinan, por las más de 20 narcolanchas cargadisimas de inmigrantes, procedentes de Marruecos, cerca del Parque Natural del Cabo de Gata. Este tráfico de drogas y personas, seguirá por falta de efectivos y medios en la Guardia Civil, contra éstas Mafias operativas... Y el jueves 7-3-24, Don Fernando, el Ministro Interiorista, acompañado de la Comisaria Johansson de la UE, para la Cooperación Migratoria a España, llegarán a Mauritania ... ¿ De Senegal y Gambia que ? Les recuerdo que no hace mucho, el Ministro de Exteriores ruso ya estuvo ahí, llegando a varios acuerdos comerciales e inversiones, que se llegaron a firmar, con agasajos y fiestas en honor del ruso... Don Fernando: ¡ HAGA HONOR A SU CARGO, POR FAVOR ! Y valore el Trabajo Policial...